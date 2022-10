Trotz schwerer Risiken scheuen deutsche Unternehmen den Rückzug aus China. Welche Dax-Konzerne ihre Präsenz sogar ausbauen - und wie sie die Bundesregierung unter Druck setzen.

Für Siemens ist China ein wichtiger Standort. Doch wenn die Wirtschaftsräume Europa/ USA und China auseinander driften, wird China für deutsche Unternehmen immer mehr zum Risiko. (Foto: dpa) Produktion von Siemens in China

Wenn er sich zu China öffentlich äußert, dann findet Siemens-Chef Roland Busch nur lobende Worte. „Respektvoll“ müsse man mit dem Land umgehen, sagte er etwa vor einigen Monaten in einem Interview. Wenn sich die Türen aber schließen, dann kommt Busch auf die Kehrseite des Booms zu sprechen. China, so sagte er bereits vor einem Jahr bei einem Treffen von Wirtschaftslenkern in der Zentrale der Deutschen Bank, sei das größte Risiko geworden.

Schon damals fürchteten Busch und die versammelten Manager ein Auseinanderdriften der Wirtschaftsräume Europa/USA und China, ein sogenanntes Decoupling. Das über Jahre aufgebaute gewinnbringende Netzwerk an Fabriken und Joint Ventures ist damit gefährdet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen