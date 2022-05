Währungspolitik 250 Milliarden: Europäischer Rettungsfonds fordert neuen Mega-Schutzschirm für den Euro

Der Rettungsschirm ESM will kriselnden Euro-Ländern mit einem neuen gigantischen Schutzschirm stärker helfen. In Berlin ist man nicht nur begeistert.

Der langjährige ESM-Chef ist zum Dienstende offen für eine Reform des Fonds. (Foto: AP) Klaus Regling

Seit über einem Jahrzehnt ist Klaus Regling einer der mächtigsten Beamten Europas. Der 71-jährige Deutsche war zentraler Akteur in der Euro-Krise vor zehn Jahren, als Chef des Europäischen Rettungsschirms ist er Herr über 700 Milliarden Euro.

Bevor Regling im Herbst in Rente geht, will er den ESM noch einmal kräftig umbauen. In einem neuen Arbeitspapier, das dem Handelsblatt vorab vorliegt, schlagen Reglings Ökonomen nicht weniger als eine Neuordnung der Finanzarchitektur des Euro-Währungsraums vor – mit dem ESM als Dreh- und Angelpunkt.

Die Ökonomen wollen einen neuen 250 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm schaffen, der Euro-Staaten besser gegen unverschuldete Krisen absichern soll.

