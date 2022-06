Währungsunion Alle Kriterien erfüllt: Kroatien kann 2023 den Euro einführen

Brüssel Die Euro-Zone kann bald ihr zwanzigstes Mitglied begrüßen. Kroatien erfüllt jetzt alle Kriterien, um am 1. Januar 2023 die Gemeinschaftswährung einzuführen. Das teilten die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mit.

Damit wächst die Euro-Zone erstmals seit 2015, als Litauen aufgenommen wurde. Gemessen an der Wirtschaftsleistung wird das Balkanland Rang 14 in der Währungsunion einnehmen.

Der Beitritt werde nicht nur die kroatische Wirtschaft stärken, sondern den gesamten Währungsraum, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Euro sei jetzt „eine der mächtigsten Währungen der Welt“. Kommissionsvize Valdis Dombrovskis lobte, die Einführung des Euro weniger als zehn Jahre nach dem EU-Beitritt Kroatiens sei eine „große Leistung“. Die Regierung habe das Projekt mit Sorgfalt und Beharrlichkeit vorangetrieben. Schon zu Beginn des Jahres hatte Euro-Gruppen-Präsident Paschal Donohoe von „enormen Bemühungen“ Kroatiens gesprochen, sich auf die Einführung des Euros vorzubereiten.

Nach der Kommission müssen nun noch die 27 EU-Finanzminister zustimmen. Eine Entscheidung im EU-Rat wird vor der Sommerpause im Juli erwartet. Diese gilt als Formsache.

Das kroatische Parlament hatte bereits im Mai ein Gesetz zur Einführung des Euros mit breiter Mehrheit verabschiedet. Ab September müssen alle Geschäfte in Kroatien ihre Preise nun in Euro und der bisherigen Landeswährung Kuna angeben. In der Nacht zum 1. Januar erfolgt dann die Währungsumstellung.

Kommission und Zentralbank geben ihre Zustimmung

Trotz der ungewissen Auswirkungen des Ukrainekriegs attestierten die EU-Kommission und die EZB Kroatien nun die Euro-Tauglichkeit. Beide Institutionen veröffentlichen alle zwei Jahre separate „Konvergenzberichte“ zu den sieben EU-Ländern, die noch nicht der Euro-Zone angehören (Schweden, Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Kroatien).

Alle EU-Mitglieder außer Dänemark haben sich vertraglich verpflichtet, die Gemeinschaftswährung irgendwann einzuführen. Allerdings können die Regierungen das Tempo selbst wählen. Schweden etwa hält bis heute an der Krone fest. Auch in Osteuropa haben es manche Regierungen nicht eilig mit dem Euro-Beitritt, weil sie die Vorteile einer unabhängigen Geldpolitik schätzen.

Die EU-Kommissionspräsidentin erhofft sich vom Beitritt Kroatiens eine Stärkung des gesamten Währungsraums. (Foto: AP) Ursula von der Leyen

Die Konvergenzberichte der Kommission und EZB bewerten Kennziffern wie Inflation, Schulden, Zinsraten und Wechselkursstabilität. Die zugrunde gelegten Daten im diesjährigen Bericht spiegeln im Wesentlichen die Lage vor dem Ukrainekrieg wider.

Die Inflation in Kroatien lag im April bei 4,7 Prozent – deutlich unter dem Durchschnitt der Euro-Zone von 8,1 Prozent. Aufgrund der steigenden Preise für Energie und Rohstoffe wird erwartet, dass die Teuerungsrate in Kroatien in den kommenden Monaten noch steigt. Längerfristig gebe es Inflationssorgen, erklärte die EZB. Da müsse man mit angemessenen Maßnahmen gegensteuern. Aber für den Euro-Beitritt reicht der aktuelle Wert.

Das Haushaltsdefizit lag 2021 unter der Maastricht-Obergrenze von drei Prozent. Die Schuldenquote lag mit 80 Prozent zwar über der erlaubten Marke von 60 Prozent, aber da sie im vergangenen Jahr stark gefallen sei, betrachte man das Kriterium als erfüllt an, heißt es im EZB-Bericht.

Bulgarien erfüllt Euro-Beitrittskriterien noch nicht

Auch mit der Wechselkursstabilität der Landeswährung Kuna waren die Währungshüter zufrieden. Der Wechselkurs weise nur eine geringe Volatilität auf, heißt es in dem Bericht. Die Kuna ist bereits seit Juli 2020 eng an den Euro gebunden. Damals trat Kroatien zusammen mit Bulgarien dem Europäischen Wechselkursmechanismus II bei. Die EZB arbeitet seitdem bereits eng mit den Zentralbanken Kroatiens und Bulgariens zusammen und hat gewisse Aufsichtsaufgaben übernommen.

Auch die Ratingagentur Fitch war diese Woche zu dem Schluss gekommen, dass Kroatien in Bezug auf die nötigen Strukturreformen „alle notwendigen Kriterien“ erfülle. Für die Euro-Mitgliedschaft des Landes gebe es obendrein „ausreichende politische Unterstützung“.

Der zweite Euro-Kandidat Bulgarien hingegen, wo der Beitritt für 2024 geplant ist, erfüllt die Kriterien laut EZB und Kommission noch nicht. Unter anderem ist die Inflation zu hoch. Auch erfülle die nationale Gesetzgebung noch nicht alle Anforderungen der Währungsunion, urteilte die Kommission. Dabei ist Bulgarien schon sechs Jahre länger in der EU als Kroatien.

