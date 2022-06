Währungsunion „Bringt eure Haushalte in Ordnung“ – Die Angst vor einer neuen Euro-Krise wächst

Nach der EZB-Krisensitzung sind erste europäische Finanzminister und Ökonomen beunruhigt. Bundesfinanzminister Lindner hingegen wiegelt ab.

Italienische Staatsanleihen haben es derzeit schwer – trotz tiefgreifender Strukturreformen. (Foto: dpa) Unwetter über dem Petersdom in Rom

Angesichts steigender Zinsen für die Staatsanleihen hochverschuldeter südeuropäischer Länder wächst die Angst vor einer Rückkehr der Euro-Krise. Österreichs Finanzminister Magnus Brunner sagte vor dem Treffen der Euro-Finanzminister am Donnerstag, er sei „sehr besorgt“ über die hohen Renditen. Die Botschaft an die Länder der Euro-Zone sei: „Bringt eure Haushalte in Ordnung.“

Auch Ökonomen wie Ifo-Chef Clemens Fuest warnen: „Die steigenden Zinsen und die wachsenden Zinsdifferenzen könnten zu einer Lage führen, wie sie in der Euro-Krise bestand.“

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hingegen sagte, er teile diese Sorgen nicht. Es bestehe „kein Grund zur Nervosität für irgendjemanden. Die Euro-Zone ist stabil.“ Er sagte aber auch, alle Regierungen der Euro-Zone müssten zu soliden Staatsfinanzen zurückkehren.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen