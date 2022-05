Währungsunion EU-Kommission setzt Schuldenpakt für ein weiteres Jahr aus - Kritik kommt aus Berlin

Brüssel will den Stabilitätspakt für den Euro auch im kommenden Jahr nicht anwenden. Grund ist der Ukrainekrieg. In Berlin wächst die Sorge vor einer Dauerausnahme.

Die Kommission will die Verschiebung der Wiederanwendung des Stabilitätspakts daher mit einer Debatte um eine Reform des Regelwerks verknüpfen. (Foto: dpa) EU-Flaggen in Brüssel

Brüssel Das Vorhaben der EU-Kommission, die Schuldenregeln für die Euro-Zone für ein weiteres Jahr auszusetzen, trifft in Deutschland auf Kritik. Gitta Connemann, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und CDU-Bundestagsabgeordnete, sagte dem Handelsblatt: „Neuverschuldung ist wie eine Droge – sie verschafft kurzfristig einen Kick, ist aber auf Dauer zerstörerisch. Deshalb muss die Bundesregierung in Brüssel für Haushaltsdisziplin kämpfen.“ Ansonsten gerate „das Wirtschafts- und Finanzsystem der EU ins Wanken“.

Auch FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer hält nichts davon, dass die Schuldenregeln erneut ein Jahr ausgesetzt werden. „Es besteht die Gefahr, dass sich vor allem die Südländer an diesen Zustand gewöhnen und jeder Anreiz fehlt, um sich an die Regeln zu halten“, sagte Theurer dem Handelsblatt. In Zeiten steigender Zinsen sei dies eine gefährlich Entwicklung.

„Die EU-Kommission muss sich einen Pfad überlegen, wie man auf den Weg der Stabilität zurückkehren kann“, forderte Theurer. Die Schuldenstaaten müssten strukturelle Reformen durchführen, dann würde auch die Wirtschaft wieder in Schwung kommen.