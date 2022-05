Währungsunion EU-Kommission setzt Schuldenpakt für ein weiteres Jahr aus

Brüssel will den Stabilitätspakt für den Euro auch im kommenden Jahr nicht anwenden. Grund ist der Ukrainekrieg. Die Sorge vor einer Dauerausnahme wächst.

Die Kommission will die Verschiebung der Wiederanwendung des Stabilitätspakt daher mit einer Debatte um eine Reform des Regelwerks verknüpfen. (Foto: dpa) EU-Flaggen in Brüssel

Brüssel Die EU-Kommission will die Schuldenregeln für die Euro-Zone für ein weiteres Jahr aussetzen. Diese Entscheidung will die Brüsseler Behörde am Montag verkünden, wie das Handelsblatt aus EU-Kreisen erfuhr. Die sogenannten Maastricht-Kriterien, die die zulässige Staatsverschuldung auf 60 Prozent und das Haushaltsdefizit auf drei Prozent der nationalen Wirtschaftskraft begrenzen, werden bereits seit 2020 nicht mehr angewendet. Der Grund dafür war die Corona-Pandemie.

Ursprünglich sollten die Defizitregeln im kommenden Jahr wieder gelten. Doch der Ukrainekrieg und die nachlassende Konjunktur in Europa machen es nun nach Ansicht der Kommission erforderlich, die Wiederanwendung des Stabilitäts- und Wachstumspakts auf 2024 zu verschieben.

Die Maßnahme hatte sich in den vergangenen Wochen angekündigt. Für die Finanzmärkte kommt sie damit nicht überraschend. Die Kommission hat zuletzt die Mitgliedsstaaten befragt und eine breite Unterstützung für ihren Vorschlag ausgemacht, wie es in Brüssel heißt.