Wärmepumpen EU-Beamte erwägen schärfere Heizungsregeln als die Bundesregierung

Brüssel In der Europäischen Kommission gibt es Pläne, den Einbau von ausschließlich mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizungen in Zukunft nicht mehr zuzulassen. Das geht aus einem Entwurf für eine Ergänzung zur Ökodesign-Richtlinie hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

Die Richtlinie regelt die Energieeffizienz-Vorgaben auch für Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen. Bei Heizungen würde den Plänen zufolge die Energieeffizienzklasse „E“ der Mindeststandard sein, was einem Wirkungsgrad von 115 Prozent entspräche.

Faktisch dürften damit allein stehende Öl- und Gasheizungen nicht mehr neu eingebaut werden. Fossile Heizungen können nie mehr Energie in Wärme umsetzen, als der zugeführte Brennstoff enthält. Darum liegt ihr Wirkungsgrad nie höher als 100 Prozent.

Wärmepumpen hingegen werden zwar mit Strom betrieben, entnehmen die Energie aber der Umgebungsluft außerhalb des Hauses. Sie können darum mit einer eingesetzten Kilowattstunde Strom mehr als eine Kilowattstunde Wärme ins Haus bringen. Ihr Wirkungsgrad kann damit über 100 Prozent liegen. Manche Wärmepumpen können sogar 500 Prozent erreichen.

Eine andere Möglichkeit, einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen, ist die Kombination aus einer Gasheizung mit einer solarthermischen Anlage. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, der Vorschlag der EU-Kommission sei technologieneutral. „Der Vorschlag schließt keine Technologie oder Energiequelle aus“, sagt der Sprecher. So seien beispielsweise auch Gaskessel in Kombination mit Solarenergie oder Wärmepumpen zulässig. Eine allein stehende Gasheizung mit Wasserstoff oder Biogas zu betreiben, wäre dagegen keine Option – der Wirkungsgrad wäre zu gering.

Vorschlag geht über deutsches Gesetz hinaus

Die EU-Vorschrift geht damit in diesem Punkt über das in Deutschland geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG) hinaus. Dort soll vorgeschrieben werden, dass Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

Das kann typischerweise durch eine Wärmepumpe erreicht werden oder durch eine Gasheizung in Kombination mit Sonnenkollektoren. Theoretisch wäre es nach den deutschen Plänen allerdings auch möglich, eine allein stehende Gasheizung mit grünem Wasserstoff oder Biogas zu betreiben. Denn: Das GEG stellt nur auf den Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen ab, nicht auf den Wirkungsgrad.

Während das Gebäudeenergiegesetz in Deutschland möglicherweise schon 2024 in Kraft treten soll, findet sich in den EU-Plänen das Startdatum 2029.

Kritik kommt bereits von der FDP im Europaparlament. Abgeordneter Andreas Glück kritisiert: Wärmepumpen seien zwar für manche Gebäude eine gute Lösung – jedoch lange nicht für jedes Haus geeignet. Nur Technologieoffenheit und nicht ein Boilerverbot ermögliche individuelle Lösungen. „Häuser sind nun einmal unterschiedlich, deswegen braucht es auch unterschiedliche technische Möglichkeiten“, so Glück.

Anders sieht das Michael Bloss von den Grünen. Er begrüßt, dass die Kommission effizientere Heizungen beim Neueinbau fordert. Damit werde das Heizen für alle günstiger – die Verantwortung liege bei der Industrie. „Das Gesetz ist technologieoffen“, sagt Bloss auch mit Blick auf die FDP-Position.

Auch die Konservativen im Europaparlament halten den derzeit diskutierten Entwurf aus der EU-Kommission für technologieoffen, sie üben aber anderswo Kritik: dass eine solch weitreichende Entscheidung durch ein „undemokratisches Hinterzimmer-Verfahren“ ohne Beteiligung des Europäischen Parlaments zustande komme, sei „unerträglich“, erklärten Daniel Caspary (CDU) und Angelika Niebler (CSU).

Entscheidung könnte noch bis Ende des Jahres dauern

Die Kritik zielt auf den Durchführungsrechtsakt ab, ein Verfahren, in dem bestehende EU-Richtlinien an neue Gegebenheiten angepasst werden. Anders als im Gesetzgebungsverfahren muss die Kommission den Entwurf lediglich einem Ausschuss vorlegen, in dem alle EU-Mitgliedstaaten vertreten sind – nicht aber den Entwurf durch das Europäische Parlament und den Rat bringen. Wann dieser Ausschuss zusammenkommt, ist derzeit noch unklar; es könnte allerdings noch bis Ende des Jahres dauern.

Die EU hat sich gesetzlich dazu verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden und bis 2030 mindestens 55 Prozent der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 einzusparen. Für Deutschland hat der Bundestag eine Klimaneutralität bis 2045 im Klimaschutzgesetz verankert. Bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken.

