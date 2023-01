Waffenhilfen Polens Leopard-Antrag setzt Deutschland unter Druck

Berlin Polen hat bei der Bundesregierung beantragt, Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern zu dürfen – und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) so weiter unter Zugzwang gesetzt. Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak appellierte: „Es geht um die Sicherheit ganz Europas.“

Die Bundesregierung will nun schnell über den Antrag entscheiden. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte: „Ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt.“ SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich forderte, dass der Bundessicherheitsrat entscheide. Die Entscheidung liegt aber letztlich beim Kanzler.

Seit Tagen wächst der Druck auf Deutschland, anderen Ländern die Weitergabe von Leopard-Panzern an die Ukraine zu ermöglichen und selbst welche zu liefern. Der verschärft sich nun noch, weil die USA laut Medienberichten offenbar doch Kampfpanzer an die Ukraine abgeben könnten. Für Scholz war das bisher eine Bedingung, um selbst Kampfpanzer zu liefern.

Unklar ist, wie viele Leopard-Panzer kurzfristig zur Verfügung stehen. Polen ist wohl bereit, 14 Panzer zu liefern. Verteidigungspolitiker und Militärs betonten Dienstag auf der Handelsblatt-Tagung „Sicherheit und Verteidigung“, dass Deutschland auch die Fähigkeit der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung berücksichtigen müsse.

Heeres-Inspekteure Alfons Mais dämpfte Erwartungen, dass die Bundeswehr Kampfpanzer abgebe. Dies würde der Truppe „weh tun. Irgendwann kommt die Stelle, an der wir unsere Aufträge nicht mehr leisten können.“

Mais warnte: Eine Abgabe von Leopard-Panzern an die Ukraine würde sich auch auf die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr insgesamt auswirken. Die Bundeswehr hat noch rund 320 Leopard-Panzer im Bestand. Liefere man davon welche an die Ukraine, müsste man dem Land auch Ersatzteile und Munition zur Verfügung stellen, die dann wiederum für den Betrieb der bei der Truppe verbliebenen Fahrzeuge fehlen würden. „Der Schmerz der Abgabe ist hoch, der chronische Schmerz kommt dann auf der Zeitachse.“

Alternativ steht ein Export von Leopard 2 aus Industriebeständen im Raum. „Wir haben 29 Leopard 2 fast fertig. Die könnten wir im März oder April an die Ukraine abgeben“, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Rande der Handelsblatt-Tagung. Auch hier gilt: „Die Entscheidung liegt beim Bundeskanzler“, sagte Papperger. Aber offenbar nicht nur.

Wie viele Panzer zur Verfügung stehen

Denn Rheinmetall hat die gebrauchten Panzer im Auftrag der Bundesregierung aufgearbeitet, sie sind für den Export an die Tschechische Republik und die Slowakei vorgesehen. Die Leopard 2 könnten an die Ukraine umgeleitet werden, die Belieferung an die beiden eigentlich geplanten Länder würde dann später nachgeholt. Allerdings erklärte Tschechien am Dienstag bereits, nicht auf die zugesagten Leopards verzichten zu wollen. „Es ist jetzt nicht möglich, die Leoparden weiterzuschicken, denn wir brauchen diese Panzer für unsere Sicherheit“, sagte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala.

Deswegen blieb unklar, wie viele Leoparden außer den 14 polnischen überhaupt für die Ukraine kurzfristig verfügbar wären. Rheinmetall-Chef Papperger kündigte an, weitere Kampfpanzer aufarbeiten zu wollen. Er habe dazu Gespräche mit Nutzerländern aufgenommen, um mögliche Bestände zu übernehmen. Das ist nicht ganz einfach: Allein die Bundeswehr nutzt das Fahrzeug in fünf verschiedenen Varianten. Die von Verteidigungsminister Pistorius in Auftrag gegebene Bestandsaufnahme zielt auch darauf ab, Leoparden in einheitlichen Versionen ausfindig zu machen.

Weltweit sind etwa 1000 Leopard 2 A4 ausgeliefert worden. Dieses Modell könnte aus Sicht von Experten ein Standard bei einer Belieferung der Ukraine werden, da es gut verfügbar ist und damit ein einheitliches System zur Verfügung stünde. Der Betrieb durch ukrainische Truppen, aber auch die Wartung und die Belieferung mit Ersatzteilen würden damit vereinfacht.



Nicht auf die Panzerfrage verengen

Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt, warnte bei der Konferenz davor, die Debatte über eine angemessene Reaktion auf Russlands Invasion in die Ukraine auf Kampfpanzer zu verengen. Es gehe auch darum, die eigene Wehrfähigkeit zu stärken. „Wir müssen die Bundeswehr so aufstellen, dass sie die Bündnisverteidigung leisten kann“, sagte der Grünen-Politiker.

Um die Bundeswehr für diese Aufgabe zu rüsten, hat der Bund ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro aufgelegt. Das hatte Kanzler Scholz in seiner Zeitenwende-Rede unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine angekündigt.

Fest steht bisher, dass mit dem Geld in den USA das Kampfflugzeug F-35 sowie der schwere Transporthubschrauber Chinook bestellt werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Handelsblatt-Konferenz beklagten aber, dass es mit Bestellungen für die versprochene bessere Ausstattung der Bundeswehr nur langsam vorangehe.

Berlin will schnell über Polens Leopard-Antrag entscheiden

Thomas Gottschild, Geschäftsführer des Rüstungsherstellers MBDA Deutschland, erinnerte daran, dass die Bundesregierung in der Lage gewesen sei, in Rekordzeit Terminals für Flüssiggas an den Küsten zu bauen. Dieses „Deutschlandtempo“ müsse man jetzt auch im Verteidigungsbereich an den Tag legen. Es gehe zu langsam voran, beklagte auch Rheinmetall-Chef Papperger: „2023 müssen wir die Zeitenwende wirklich einleiten.“

Die stark mittelständisch geprägte deutsche Rüstungsindustrie vermisst vor allem Planungssicherheit und klare Ansagen, was bis wann gebraucht wird, damit die Bundeswehr ihre Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen kann.

Welche Lücken die Bundeswehr schließen muss

Eigentlich hätte sie erwartet, dass ihr Mitarbeiter des Bundeswehr-Beschaffungsamts nach der Zeitenwende nun die Tür einrennen würden, sagte Susanne Wiegand, Geschäftsführerin der Renk Group, die unter anderem Getriebe für den Leopard 2 baut. Aber das sei nicht der Fall. Renk ist schon kurz nach Beginn des Ukrainekriegs ins Risiko gegangen und hat einen großen zweistelligen Millionenbetrag in eine neue Montagelinie investiert. „Wer bei uns heute ein Leopard-Getriebe bestellt, dem liefern wir das in wenigen Wochen aus“, sagte Wiegand. Aber es müsse auch bestellt werden.

Die Lücken, die die Bundeswehr schnell schließen muss, sind klar. Ganz oben auf der Prioritätenliste stünden Führungsfähigkeit und Digitalisierung, sagte Heeresinspekteur Mais. Auf den Digitalfunk warten die Streitkräfte immer noch. „Ohne Führungsfähigkeit brauchen wir über nichts zu reden.“ Große Defizite gebe es auch bei der Luftverteidigung oder der Artillerie.

Sorge bereite ihm, dass im 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen das Thema Munition gar nicht vorgesehen sei. Zehn Jahre habe man gesagt, der Krieg der Zukunft sei „hybrid, cyber und chirurgisch“. Doch in der Ukraine gebe es Artillerieschlachten wie im Ersten Weltkrieg.

Wenn es jetzt darum gehe, Deutschland und die Nato angemessen auszustatten, dürfe man nicht die gleichen Fehler machen wie in der Vergangenheit, betonte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn. Vor allem müsse die Vielzahl der in Europa und der Nato eingesetzten Waffensysteme reduziert werden. Mehr Einheitlichkeit scheitert aber auch an nationalen Interessen und den Interessen der jeweiligen wehrtechnischen Industrien.

Viele Rüstungsvorhaben sind viel zu kompliziert

Generalinspekteur Zorn wies zudem darauf hin, dass sich auch die Militärs beschränken müssten und nicht immer die „Goldrandlösung“ fordern dürften, die für alle Eventualitäten gewappnet sei: „Wenn ich sehe, wie viele Varianten wir fordern, dann sind das zu viele.“

Deutlich wurde bei der Sicherheitstagung, dass die Industrie auf weniger rigide Exportbeschränkungen angewiesen ist, wenn sie milliardenteure Waffensysteme entwickeln und dabei zum Teil auch finanziell in Vorleistung gehen soll. Die Verlässlichkeit, Produkte auch exportieren zu dürfen und so Entwicklungen finanzieren zu können, die fehle, sagte Renk-Chefin Wiegand.

„Was wir im Moment machen, ist absolut schädlich und nicht vertretbar“, betonte sie mit Blick auf die geltende Praxis.

„Wir wissen, Exporte sind wichtig, um unsere Bündnisverpflichtungen weiter zu erfüllen“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold (Grüne). Ziel sei, bei gemeinschaftlich produzierten Rüstungsgütern auch zu gemeinsamen Exportentscheidungen zu kommen. Die Bundesregierung arbeitet an dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Rüstungskontrollgesetz. Die Ampel lasse sich von der Maxime leiten, dass Rüstungsgüter nicht in die Hände von Staaten gelangen dürften, die systematisch die Menschenrechte verletzten. Von den Rüstungsexporten des vergangenen Jahres im Volumen von 8,4 Milliarden Euro seien mehr als 90 Prozent an Nato-Staaten, ihr gleichgestellte Länder und die Ukraine gegangen, betonte Giegold.

