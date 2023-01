Waffenlieferungen Briten bringen Scholz mit Panzerlieferung in Zugzwang

Premierminister Rishi Sunak bestätigt die Lieferung des Kampfpanzers „Challenger 2“ an die Ukraine. Deutschland ist zunehmend isoliert.

Diese sollen nun an die Ukraine geliefert werden. (Foto: dpa) Kampfpanzer Challenger II in Polen

London Großbritannien wird der Ukraine demnächst Kampfpanzer des Typs „Challenger 2“ liefern. Das bestätigte der britische Regierungschef Rishi Sunak in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski am Samstag. Die genaue Zahl der Panzerlieferungen ließ Sunak offen, in London ist jedoch von etwa einem Dutzend der hochmodernen Challenger 2 die Rede.

Die Zusage der Briten erhöht den Handlungsdruck auf Bundeskanzler Olaf Scholz, den Ukrainern mit Leopard 2-Panzern im Verteidigungskrieg gegen die russische Invasion zur Hilfe zu eilen. Scholz hatte sich bislang nicht festgelegt, auch weil Kampfpanzer als Offensivwaffen gelten. Zudem ist unklar, ob die Bundeswehr kurzfristig auf Leopard 2-Panzer verzichten kann.