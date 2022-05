Waffenlieferungen Panzerhaubitze 2000: Was Deutschland der Ukraine jetzt liefern will

Die Ukraine wird mit insgesamt zwölf hochmodernen Panzerhaubitzen ausgerüstet, um gegen Russlands Armee kämpfen zu können. Davon kommen sieben aus Deutschland. Was kann die Panzerhaubitze 2000?

Eine Panzerhaubitze 2000 an der Artillerieschule in Idar-Oberstein. (Foto: IMAGO) Panzerhaubitze 2000

Von der Bundesregierung soll die Ukraine sieben Panzerhaubitzen 2000 erhalten. Das teilte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag in Sliac in der Slowakei mit. Mit der Lieferung will die Bundesregierung die Feuerkraft der ukrainischen Streitkräfte deutlich verstärken. Die Niederlande schickt fünf weitere Haubitzen.

Die Ministerin bezeichnete die Haubitzen als „eine besondere Waffe“. Sie sollen als Teil eines Gesamtpakets mit Ausbildung und Munition sowie möglichen Beiträgen weiterer Nato-Partner bereitgestellt werden.



Panzerhaubitze 2000: Was kann die Waffe?

Die Panzerhaubitze ist ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug. Sie ähnelt damit einem Panzer. Mit 1000 PS wird sie bis zu 60 Kilometer schnell, wie die Tagesschau berichtet. Die Haubitze erreicht der Bundeswehr zufolge Schussentfernungen von 30 Kilometern mit Standardmunition. 40 Kilometer sind mit reichweitengesteigerter Munition möglich. Bis zu sechs Granaten kann die Geschützbesatzung abfeuern, sodass diese gleichzeitig einschlagen. Die Explosion der Granaten kann angepasst werden. Geschosse detonieren deshalb beim Aufschlag oder bereits über einem bestimmten Ziel.

Laut Bundeswehr zählt die Panzerhaubitze 2000 zu den „modernsten Artillerieschützen weltweit“. Stark sei sie „in ihrer Präzision und in ihrer großen Kampfentfernung“.

Was bringt der Ukraine die Panzerhaubitze 2000?

Die Ukrainer können mit der Panzerhaubitze 2000 Ziele in größerer Entfernung zerstören, erklären Praktiker. Grundlage dafür ist Radarinformation über feindliche Stellungen. Befürworter einer Lieferung verwiesen darauf, dass in der Ukraine Gefechte gegen russische Angreifer liefen, bei denen sich die künftige Ordnung in Europa wesentlich entscheiden könne. Ein Sieg der russischen Streitkräfte müsse deswegen verhindert werden. Bedenken mit Hinweis darauf, Deutschland dürfe nicht Partei in dem Krieg werden, wurden wiederholt laut.

Die Bunderegierung will der Ukraine zur Aufklärung außerdem Radargeräte und Hochleistungskameras im Wert von 50 Millionen Euro liefern. Nach Informationen des Handelsblatts hat sie bei der Industrie um Angebote für eine substanzielle Anzahl von Radaren der Typen „Spexer“ und „Cobra“, Passivradare und „Nightowl“-Kameras gebeten.

Christine Lambrecht in Slowakei wegen Flugabwehrsystem Patriot

Die SPD-Politikerin Christine Lambrecht besuchte am Freitag den slowakischen Militärflughafen Sliac an der Grenze zur Ukraine. Sie traf dort deutsche Soldaten, die die Bundeswehr mit dem Flugabwehrsystem Patriot zur Verstärkung an die Nato-Ostflanke verlegt hat. Der Schritt ist eine unmittelbare Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die deutschen Patriots ersetzen ein Flugabwehrsystem S-300, das die Slowakei der Ukraine bereit stellt. Die Patriots schützen den militärisch wichtigen Flugplatz mit einer zentralen Kommandostelle.



Für die Slowakei ist ein Besuch wie dieser nicht nur als Signal gegenüber Russland wichtig, sondern auch innenpolitisch. Die slowakische Regierung leidet unter schlechten Umfragewerten. Treffen dieser Art liefern ihr positive Bilder, ohne dass oppositionelle Kritiker dabei sind. Denn dass die Slowakei ihre Militärtechnik an die Ukraine abgibt und dafür selbst von Truppen und Waffen der Bündnispartner geschützt wird, spaltet die Öffentlichkeit in dem EU- und Nato-Land.

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad bezeichnete die Stationierung von Truppen und Patriot-Systemen aus Deutschland und anderen Nato-Partnern als „größten Schritt für die Verteidigung der Slowakischen Republik seit ihrer staatlichen Unabhängigkeit“. Die Opposition im Land wirft der Regierung „Hochverrat“ vor, weil sie militärische Transaktionen zum Teil als Ringtausch organisiert hat. Die slowakischen Oppositionsparteien organisieren Proteste, haben Verfassungsklagen und einen Misstrauensantrag gegen das gesamte Kabinett angedroht.



