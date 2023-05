Wunderwaffe F-16? Die Ukraine erhofft sich von den Kampfjets eine entscheidende Rolle für den weiteren Kriegsverlauf. Dabei haben die US-Maschinen nicht nur Vorteile.

Die Kampfflugzeuge bieten nicht nur Vorteile. (Foto: Getty Images) F16-Jets der USA

Bei der Verteidigung gegen russische Luftangriffe will Kiew demnächst auch Kampfflugzeuge des Typs F-16 einsetzen. Erst am Wochenende hatte US-Präsident Joe Biden zugesagt, die Ausbildung von ukrainischen Piloten an genau diesen Maschinen unterstützen zu wollen.

Beim G7-Gipfel signalisierte er erstmals die Bereitschaft, die in den USA hergestellten F-16-Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Das Projekt wird von Großbritannien, Frankreich, Belgien, Dänemark und Portugal mitgetragen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski begrüßte die internationale Kampfjet-Koalition via Twitter mit den Worten: „Dies wird unsere Armee am Himmel erheblich verstärken.“ Kiew erhofft sich vom Einsatz der F-16 „Fighting Falcons“ eine große Wende im anhaltenden Ukrainekrieg. Aber wie realistisch sind diese Erwartungen?

F-16-Maschinen als Wunderwaffe?

Militäranalysten geben aktuell zu bedenken, dass die F-16 kein Allheilmittel seien und Schwachstellen aufwiesen, die Russland sehr wohl kenne und ausnutzen könne. Das geht aus Berichten des US-amerikanischen Fernsehsenders „CNN“ hervor.

