Der belarussische Präsident spricht nach dem Wagner-Aufstand von „schmerzhaften“ Ereignissen und übt Kritik an Kremlchef Putin. Die Söldner geben ihre Waffen ab.

Es sei „schmerzhaft“ gewesen, die Ereignisse im Süden Russlands zu beobachten. (Foto: IMAGO/SNA) Alexander Lukaschenko

Riga Drei Tage nach dem abgebrochenen Wagner-Aufstand hat der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko seine Sicht auf die chaotische Situation im Nachbarland Russland dargestellt – und Kremlchef Wladimir Putin kritisiert. Lukaschenko räumte ein, es sei „schmerzhaft“ gewesen, die Ereignisse im Süden Russlands zu beobachten.

Alle Beteiligten hätten die Gefahr der Eskalation des Konflikts anfangs falsch eingeschätzt. Zwei Menschen seien „aufeinandergeprallt“, sagte er mit Blick auf Putin und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Weder Putin oder Prigoschin noch er, Lukaschenko, seien als „Helden“ zu bezeichnen.

Lukaschenko warnte vor Instabilität in Russland: „Wenn Russland zusammenbricht, werden wir alle unter den Trümmern umkommen“, sagte er. Als sich die Ereignisse am Wochenende überschlugen, habe er das Militär in Kampfbereitschaft versetzt.

