Wagner-Chef Prigoschin soll in Minsk gelandet sein. Was ihm dort drohen könnte und wie Lukaschenko von der Lage profitiert, erklärt der belarussische Ex-Diplomat Pavel Slunkin im Interview.

Nach dem Aufstand der Wagner-Söldner in Russland ist deren Chef nun in Belarus eingetroffen. (Foto: dpa) Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin

Berlin Herr Slunkin, eine Maschine des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin soll heute in Belarus gelandet sein. Wie wird sich sein Aufenthalt dort auf das Land auswirken?

Dass Prigoschin nach Belarus gereist ist, heißt noch lange nicht, dass er sich dauerhaft dort aufhalten wird. Uns fehlt bis heute das Kernstück dieses Puzzles, nämlich was genau am Wochenende passiert ist. Was wurde Prigoschin genau angeboten, dass er seine Truppen kurz vor Moskau zurückpfiff? Prigoschin steht jetzt wie der Verlierer da. Das bedeutet, dass man ihm im Gegenzug etwas Signifikantes angeboten haben muss.

Zur Person: Pavel Slunkin ist Politikanalyst am European Council on Foreign Relations in Warschau. Slunkin war 2014 an den Verhandlungen des Minsker Abkommens beteiligt, das den Krieg in der Ostukraine beenden sollte. 2020 trat Slunkin aus Protest gegen die gefälschte Wahl in Belarus von seinem Posten als Diplomat zurück und lebt seitdem in Polen im Exil.

Was könnte das sein?

