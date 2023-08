Wagner-Chef Wie Russlands Propaganda über Prigoschins Tod berichtet

Russische Medien berichten auffallend wenig über den Flugzeugabsturz von Jewgeni Prigoschin. Ein paar Spekulationen über die Verantwortlichen gibt es aber doch.

Wagner-Chef Prigoschin ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. (Foto: dpa) Prigoschin-Gedenken in Moskau

Düsseldorf Als am Mittwoch vergangener Woche das Flugzeug des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin zwischen Moskau und St. Petersburg abstürzte, war das in den Fernsehnachrichten nicht die größte Meldung. Berichtet wurde vor allem über den BRICS-Gipfel in Südafrika und die Lage an der Front im Kampf gegen die Ukraine. In den 21-Uhr-Nachrichten im ersten Kanal war der Absturz die 17. von 19 Meldungen.

Es ist durchaus üblich, dass die russischen Staatsmedien zurückhaltend über große Ereignisse berichten, solange der Kreml sich nicht öffentlich geäußert hat.

Doch selbst danach blieb es sehr ruhig. Der Sender Rossija 1 produziert von Montag bis Donnerstag jeweils eine Politik-Talkshow moderiert von Wladimir Solowjow. Am Tag nach dem Absturz widmete er sich in der knapp zweieinhalbstündigen Sendung für zehn Minuten dem Ereignis.