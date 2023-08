Wahl am Sonntag Ecuador wird vom stabilen Partner zum Drogen-Drehkreuz

Zur Wahl an diesem Sonntag demonstriert die Mafia in Ecuador ihre Macht. Die Ordnung im Land ist in Rekordzeit erodiert.

Militär und Polizei sollen die Wahl im von Gewalt zerrütteten Land sichern. (Foto: AP) Ecuador im Ausnahmezustand

Mexiko-Stadt Politik ist in Ecuador eine Frage von Leben und Tod geworden. Nach dem Mord an Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio haben andere Kandidaten ihre persönlichen Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Villavicencios Nachfolger Christian Zurita zeigt sich in diesen aufgewühlten Tagen nur noch in schusssicherer Weste.

Die Gewalt beherrscht das Land zwar schon länger, aber nie wurde das so erschreckend deutlich wie am 9. August – ein „Sicario“, ein Auftragsmörder, erschoss den Bewerber nach einem Auftritt auf offener Straße. Mit dem Mord, vermutlich im Auftrag eines Drogenkartells, fiel das Land in eine Art Schockstarre. „Wir Ecuadorianer sind konsterniert und wütend“, sagt Luis Córdova Alarcón, Direktor des Forschungsprogramms „Ordnung, Konflikt und Gewalt“ an der Zentraluniversität von Ecuador.

Seit 2018 befindet sich Ecuador in einer Abwärtsspirale. Zwei neoliberale Regierungen stoppten teilweise die Investitionen in Bildung, Sicherheit und Landwirtschaft. Die Gefängnisse sind nur mehr Verwahranstalten, in denen die Kartelle bestimmen.