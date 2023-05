Wahl in der Türkei Türkische Opposition beklagt Wahl-Unregelmäßigkeiten

Bei der Abstimmung hat der derzeitige Präsident Erdogan die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Die Stichwahl mit dem oppositionellen Kilicdaroglu findet am 28. Mai statt.

Erdogan setzt seinen Wahlkampf bereits fort. (Foto: IMAGO/Jochen Eckel) Türkische Parlaments- und Präsidentschaftswahlen

Ankara In der Türkei hat die größte Oppositionspartei CHP Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen am vergangenen Sonntag beklagt. Auch wenn das Ergebnis wahrscheinlich nicht geändert werde, habe man Beschwerde eingelegt, teilte die Republikanischen Volkspartei am Mittwoch mit.

Es gebe Unregelmäßigkeiten an Tausenden Wahlurnen, sagte Vize-Parteichef Muharrem Erkek. Sie reichten von einer einzigen bis hin zu Hunderten falsch gezählten Stimmen. Es seien fast 3000 Wahlurnen für die Präsidentenwahl und mehr als 4800 Wahlurnen für die zeitgleich stattgefundene Parlamentswahl beanstandet worden.

Bei der Abstimmung hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan besser als erwartet abgeschnitten und mit fast 50 Prozent die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Er muss sich nun am 28. Mai in einer Stichwahl seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu stellen, der auf 44,9 Prozent der Stimmen kam.

Der stellvertretende Vorsitzender der Deva, die ebenfalls dem Sechs-Parteien-Bündnis der Opposition angehört, sagte zu Reuters, es gebe keine stichhaltigen Beweise dafür, dass Unregelmäßigkeiten das Ergebnis der Präsidenten- oder der Parlamentswahl entscheidend verändern. Da Erdogan bereits seinen Wahlkampf fortgesetzt habe, sollte das Oppositionsbündnis seine Energie auch auf die Stichwahl richten. Es hat sich vor allem an die jungen Wähler gewandt, Kilicdaroglu zu unterstützen. Mehr: Türkische Zentralbank hat tonnenweise Gold verkauft