Wahl in Frankreich Albtraumszenario verhindert – Europa erleichtert über Macrons Wiederwahl

Paris Als Emmanuel Macron am Sonntagabend nach seinem Wahlsieg auf die Bühne vor dem Pariser Eiffelturm steigt, nimmt er eine für ihn ungewohnte Haltung ein: Demut. „Ich weiß, dass viele Landsleute für mich gestimmt haben, nicht, um mich zu unterstützen, sondern um ein Bollwerk gegen die extreme Rechte zu errichten“, sagt er. „Ich weiß, dass Ihre Stimme mich für die kommenden Jahre verpflichtet.“

Frankreich hat Macron für eine zweite Amtszeit im Élysée-Palast bestätigt, deutlicher, als es viele befürchtet hatten. Macron erhielt 58,55 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das geht aus dem vom französischen Innenministerium veröffentlichten Endergebnis hervor. Macrons Herausforderin Marine Le Pen kam demnach auf 41,45 Prozent. 2017 siegte Macron mit 66,1 Prozent, Le Pen landete damals bei 33,9 Prozent. 28,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler enthielten sich diesmal, es war damit die niedrigste Beteiligung an einer Präsidentschaftsstichwahl in Frankreich seit 1969.

Das Ergebnis der Stichwahl war in Brüssel und den europäischen Hauptstädten mit großer Spannung und noch größerer Sorge erwartet worden. Eine Präsidentschaft Le Pens hätte einen radikalen Politikwechsel mit weitreichenden Folgen für Deutschland und die Europäische Union bedeutet. Die EU wäre im Fall ihres Wahlsiegs mitten im Ukrainekrieg in die nächste historische Krise geraten.

Dieses Albtraumszenario haben die französischen Wähler nun verhindert. Macron ist der erste französische Staatschef seit 20 Jahren, dem die Wiederwahl gelingt.

Doch er muss in den nächsten fünf Jahren als unpopulärer Staatschef ein gespaltenes Land führen. Sein politischer Handlungsspielraum wird begrenzter sein als noch zu Beginn seiner ersten Amtszeit 2017, als er im Alter von 39 Jahren als unverbrauchter Kandidat des Wandels in den Élysée-Palast eingezogen war.

In der EU dürfte er es schwerer haben, seine Pläne für ein einiges, „souveränes Europa“ zu verfolgen, wenn in der Heimat mehr als 40 Prozent der Wähler für die Kandidatin der Abschottung gestimmt haben.

Innenpolitisch ist Macron angezählt, die Unzufriedenheit könnte sich bei der nächsten Gelegenheit auf der Straße entladen. Die Spannungen lassen eine erneute Protestbewegung befürchten wie die der „Gelbwesten“, die Ende 2018 und Anfang 2019 monatelang gegen höhere Steuern auf Sprit demonstrierten.

Der Jubel ist groß. als am Abend die ersten Prognosen veröffentlicht werden. (Foto: IMAGO/Le Pictorium) Wahlparty unter dem Eiffelturm

Der Präsident hat siegessicher auf das Marsfeld am Eiffelturm geladen. Dort jubeln seine Anhänger erleichtert, als die Fernsehsender um 20 Uhr die ersten Prognosen verkünden. Ein DJ spielt den Hit „One more time“ des französischen Elektroduos Daft Punk, noch einmal fünf Jahre Macron. Die Menge schwenkt französische Fahnen und Europaflaggen.

Bei Le Pen schwankt die Stimmung zwischen Enttäuschung und Gereiztheit. Etwa 600 Anhänger der Rechtspopulistin haben sich in einer früheren königlichen Jagdresidenz versammelt. Das exklusive Ambiente des aufwendig restaurierten Pavillon d‘Armenonville im westlich von Paris gelegenen Wald Bois de Boulogne passt nicht wirklich zum Selbstverständnis von Le Pen, die sich im Wahlkampf als Präsidentin der einfachen Franzosen darstellte.

Der Champagner mit dem Etikett „Marine Présidente 2022“ liegt im Pavillon auf Eis, doch die Feierlaune dürfte den Gästen vergangen sein. Dabei hatte Le Pen große Pläne für den Fall ihres Siegs: Sie wollte 13 Busse mit ihrem Konterfei durch Paris fahren lassen. Die großen Plätze der französischen Geschichte sollten auf dem Weg liegen, Triumphbogen, Concorde und Bastille.

Die Rechtspopulistin räumte ihre Niederlage gegen Macron ein, bezeichnete das Ergebnis dennoch als „leuchtenden Sieg“. Millionen von Franzosen hätten „die Wahl des nationalen Lagers und des Wandels“ getroffen. Ihre Partei sei die einzige „echte Opposition“, die Ideen des Rassemblement National würden immer mehr Zustimmung erfahren.

Wahlbeteiligung sinkt – Linke wollten wohl rechte Präsidentin verhindern

Knapp 49 Millionen Franzosen waren am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Macron und Le Pen hatten sich vor zwei Wochen für die Stichwahl qualifiziert.

Eine entscheidende Rolle in der Stichwahl spielten die Anhänger des im ersten Wahlgang nur knapp hinter Le Pen ausgeschiedenen Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Obwohl er keine klare Wahlempfehlung für Macron aussprach, entschieden sich offenbar viele seiner Wähler am Ende dafür, in der Stichwahl dem unbeliebten Präsidenten ihre Stimme zu geben, um eine Rechtspopulistin im Präsidentenamt zu verhindern.

Doch die wachsende Unterstützung für den rechten Rand ist ein Warnsignal: Als die beiden Kandidaten vor fünf Jahren in der Stichwahl gegeneinander antraten, hatte Macron noch mit 66 zu 34 Prozent gegen Le Pen gewonnen. Als ihr Vater und Parteigründer Jean-Marie Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2002 in die zweite Runde einzog, stimmten 82 Prozent der Franzosen für den damaligen Staatschef Jacques Chirac.

Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei nur etwa 72 Prozent, gut drei Prozentpunkte weniger als 2017 und so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht. Das deutet darauf hin, dass viele Französinnen und Franzosen mit keinem der beiden Kandidaten in der Stichwahl zufrieden waren.

Der Pro-Europäer Macron vertritt einen gesellschaftspolitisch liberalen Kurs. Grundsätzlich will er in der zweiten Amtszeit seine wirtschaftlichen Reformen fortsetzen, um Frankreich wettbewerbsfähiger zu machen. Allerdings schwächte er einige Forderungen angesichts seiner schlechten Umfragewerte kurz vor der Wahl wieder ab, etwa den Plan, das Renteneintrittsalter von 62 auf 65 Jahre zu erhöhen.

Als eine der ersten Amtshandlungen nach der Wiederwahl plant Macron ein „Sondergesetz für die Kaufkraft“, mit dem er unter anderem die Altersbezüge an die hohe Inflation anpassen will. Unternehmen mit guten Geschäftsergebnissen will er verpflichten, einen Teil ihrer Gewinne als Kaufkraftprämie an die Angestellten zu überweisen. Auch die Gehälter der Staatsbediensteten sollen steigen. Die von der Regierung finanzierte Deckelung der Gas- und Strompreise will er fortführen.

Der Präsident war spät in den Wahlkampf eingestiegen und hatte Anfang März erst kurz vor Fristende seine Kandidatur offiziell gemacht – auch wenn kaum ein Zweifel an seinen Ambitionen bestand. Die Entscheidung für eine Blitzkampagne begründete er damit, dass er bis zuletzt als Staatschef gefordert war – kurz zuvor hatte Russland die Ukraine überfallen. Von seiner Darstellung als Beschützer der Nation in Krisenzeiten konnte er aber nicht profitieren.

Macron ist vor allem im ländlichen Raum und bei sozial schwächeren Franzosen unbeliebt. Dort hat er den Ruf des abgehobenen „Präsidenten der Reichen“, auch wenn von den staatlichen Unterstützungspaketen während der Pandemie und den aktuellen Maßnahmen gegen hohe Energieprise gerade Haushalte mit geringerem Einkommen profitierten.

In seiner Rede am Eiffelturm versprach Macron am Sonntagabend, dass er in seiner zweiten Amtszeit mit einem „neuen Ansatz“ regieren werde. Niemand werde zurückgelassen, diese „neue Ära wird keine Fortsetzung der fünf Jahre sein, die zu Ende gegangen sind“.

Le Pen inszeniert sich als Retterin der einfachen Bürger – wenn sie Franzosen sind

Le Pen hatte versucht, sich im Wahlkampf als Anwältin der einfachen Franzosen zu präsentieren, die sie vor unheilvollen Kräften der EU und der Globalisierung beschützen wolle. Die Rechtspopulistin bemühte sich in den vergangenen Jahren um ein gemäßigteres Image, ihre Partei ließ sie von Front National in Rassemblement National umbenennen.

Die rechte Kandidatin des Rassemblement National muss die Wahlniederlage verdauen. (Foto: IMAGO/IP3press) Marine Le Pen

Ihren Wahlkampf schnitt sie auf die Sorgen der Franzosen vor einer sinkenden Kaufkraft zu. Ihr Programm enthielt aber auch noch zahlreiche Forderungen vom rechten Rand, beispielsweise ein Verbot von Kopftüchern im öffentlichen Raum. Franzosen sollten bei Arbeitsplätzen und Wohnungen gegenüber Ausländern bevorzugt werden.

Le Pen wollte Frankreich zwar nicht mehr aus der EU und dem Euro führen, doch ihre Wahl hätte die europäischen Institutionen massiv geschwächt. Die Rechtspopulistin strebte ein „Europa der freien Nationen“ an. Außerdem hätte wegen ihrer Ausgabenpläne und ihrer Ablehnung der europäischen Schuldenregeln eine Destabilisierung der Gemeinschaftswährung gedroht.

Bei einem Le-Pen-Erfolg hätte auch die einheitliche westliche Front gegen Wladimir Putin einen gefährlichen Riss bekommen. Die Rechtspopulistin hat den Einmarsch Russlands in die Ukraine zwar inzwischen verurteilt, spricht aber nicht vom russischen Angriffskrieg, sondern vom „russisch-ukrainischen Krieg“. In der Vergangenheit hatte sie die Nähe zu Putin gesucht, der sie im Wahlkampf vor fünf Jahren bildstark im Kreml empfing.

Macron dürfte in den kommenden Tagen eine neue Regierung mit neuem Premierminister bestellen – die aber wohl zunächst nur bis zur Parlamentswahl im Sommer Bestand haben wird. Auch diese findet in zwei Runden statt, am 12. und am 19. Juni. Zwar hat der französische Staatschef gerade im EU-Vergleich sehr viel Macht, ohne die Mehrheit in der Nationalversammlung schrumpft sein Einfluss jedoch erheblich.

Ohne Rückhalt im Parlament wäre Macron gezwungen, eine Regierung aus Politikern eines anderen politischen Lagers zu ernennen. Die Rolle des Premierministers wäre dann deutlich gewichtiger, er könnte zu einer Art Gegenspieler des Präsidenten werden.

Aktuell ist es fraglich, ob sich Macrons Mittebündnis „La République en Marche“ nach 2017 erneut eine Mehrheit der Abgeordneten wird sichern können. Denn die junge Partei agiert häufig eher wie eine Art Präsidentenwahlverein und hat in Frankreich bisher keine tiefen Wurzeln schlagen können. Bei den Regional- und Kommunalwahlen schnitt sie in den vergangenen Jahren schlecht ab.

Der Linkspopulist Mélenchon verfolgt unterdessen das Ziel, das zersplitterte linke Lager vor der Parlamentswahl zu einen – um dann mit einer Mehrheit in der Nationalversammlung Premierminister zu werden. Im ersten Wahlgang lag er mit 22 Prozent nur 1,2 Prozent hinter Le Pen und 5,8 Prozent hinter Macron.

Mélenchon wandte sich am Sonntagabend an seine Anhänger. „Resigniert nicht!“, sagte er in einer Videobotschaft und fügte mit Blick auf die Parlamentswahl hinzu: Jetzt beginne die „dritte Wahlrunde“. Macrons „präsidiale Monarchie“ habe nur aus Mangel an Alternativen überlebt.

Die traditionellen Volksparteien der linken und rechten Mitte liegen nach der Präsidentschaftswahl indes am Boden: Die Sozialisten und die mittlerweile unter dem Namen Republikaner firmierende bürgerlich-konservative Strömung hatten mit ihren Kandidatinnen im ersten Wahlgang beide weniger als fünf Prozent der Stimmen geholt.

