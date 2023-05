Wahl in Griechenland So will Mitsotakis die Parlamentswahl für sich entscheiden

Bei der griechischen Parlamentswahl bewirbt sich der konservative Premier Kyriakos Mitsotakis um eine zweite Amtszeit. Aber die Hürden sind hoch.

Am kommenden Sonntag wählen die Griechinnen und Griechen ein neues Parlament. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Kyriakos Mitsotakis bei einem Auftritt in Thessaloniki am Donnerstag

Athen In der Villa Maximos, dem Amtssitz des griechischen Regierungschefs an der Athener Herodes-Attikus-Straße, trifft man Kyriakos Mitsotakis in diesen Tagen nur selten an. Der Premierminister ist ständig auf Tour, zwischen Makedonien im Norden und Kreta im Süden. Jeden Tag absolviert Mitsotakis mehrere Kundgebungen.

Am 21. Mai wählen die Griechinnen und Griechen ein neues Parlament. Seit vier Jahren regiert Mitsotakis mit seiner konservativen Nea Dimokratia (ND). Am kommenden Sonntag sucht der 55-Jährige ein Mandat für eine zweite Amtszeit.

In den jüngsten Umfragen liegt die ND zwar mit sechs bis sieben Prozentpunkten vor der größten Oppositionspartei Syriza, dem „Bündnis der radikalen Linken“. Aber dass Mitsotakis sein Wahlziel – die absolute Mehrheit im nächsten Parlament – bereits am Sonntag erreicht, ist unwahrscheinlich.