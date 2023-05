Wahlen in der Türkei Märkte hatten auf einen Sieg der Opposition gewettet

Eine geordnete Wirtschaftspolitik hätte es nach der Wahl in der Türkei geben sollen. Nun sacken türkische Aktien ab – und Analysten erwarten weitere Lira-Schwankungen.

Viele Analysten hatten mit einem Sieg des Oppositionsbündnisses kalkuliert und auf wirtschaftliche Entspannung gehofft. (Foto: Reuters) Wechselstube in Istanbul (Foto aus 2022)

Ankara Die Unsicherheit um den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in der Türkei verunsichert Investoren. Nach einer zeitweisen Unterbrechung des Handels gibt der türkische Leitindex in Istanbul nach und fällt um bis zu 6,7 Prozent auf 4475 Punkte.

Am Vormittag grenzte der Index die Verluste ein und erholte sich teilweise, insgesamt blieb aber ein deutliches Minus. Einer Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge verlieren vor allem Banken-Titel: Der Branchenindex bricht um bis zu 9,6 Prozent ein.

Auch die türkische Lira hatte im Handel am Sonntag gegenüber dem Euro mehr als drei Prozent an Wert verloren, inzwischen diesen Verlust aber wieder ausgeglichen. Seit Jahresbeginn liegt das Minus bei rund 6,8 Prozent. Am Montag kostete ein Euro 21,38 Lira, ein US-Dollar 19,66 Lira.