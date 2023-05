Wahlen in der Türkei Nervenkrimi um Auszählung bei Türkei-Wahl – Stichwahl wird wahrscheinlich

Ankara Der Ausgang der Wahl in der Türkei ist auch Stunden nach Schließung der Wahllokale ungewiss. Widersprüchliche Informationen über die ersten Auszählungen bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sorgen für Verwirrung – und Kritik an türkischen Staatsmedien.

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hat seine Anhänger dazu aufgerufen, bis zum Ende der Auszählung bei den Wahlurnen zu bleiben. „Verlasst die Urnen und die Wahlkommissionen niemals“, sagte er in der Nacht zu Montag in Ankara. „Wir bleiben hier, bis jede Stimme ausgezählt ist.“

Aktuell sieht es so aus, als ob keiner der Kandidaten für das Präsidentenamt in diesem ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen kann. Damit wird eine Stichwahl am 28. Mai immer wahrscheinlicher.

Einem offiziellen Zwischenergebnis zufolge lag Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Nacht in Führung. Für den 69-Jährigen stimmten am Sonntag nach Auszählung von 91,93 Prozent der Stimmen 49,49 Prozent der Wähler, teilte der Leiter der türkischen Wahlbehörde mit. Auf seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu von der oppositionellen CHP entfielen demnach 44,49 Prozent.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte nach Schließung der Wahllokale um 17:00 Uhr (Ortszeit) mehrere Stunden lang Erdogan einen größeren Vorsprung attestiert. Die Opposition beschuldigte die Nachrichtenagentur, die Ergebnisse zu manipulieren. Sie erklärte, Oppositionsführer Kilicdaroglu liege knapp vor Erdogan.

Stichwahl in der Türkei: Erdogan oder Kilicdaroglu?

Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu – ein Unterstützer Kilicdaroglus – erklärte, Wahlbeobachter der regierenden islamisch-konservativen AKP würden regelmäßig Einspruch gegen die Ergebnisse von Wahllokalen erheben, in denen Kilicdaroglu in Führung liege.

Faik Öztrak, ein Sprecher von Kilicdaroglus sozialdemokratischer Partei CHP, sieht die Lage für die Opposition „extrem positiv“. „Wir liegen vorn“, twitterte Kilicdaroglu, der als Kandidat eines Bündnisses von sechs Parteien antrat. Seine Partei rief die türkische Bevölkerung auf, die Wahlergebnisse der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu nicht zu beachten.

Kemal Kilicdaroglu nach seiner Stimmabgabe. (Foto: Reuters) Oppositionsführer

Wenn Erdogan an diesem Wahlabend letztlich nur leicht unter 50 Prozent fallen sollte, kann er noch auf einen Schub durch die Stimmen der rund 1,6 Millionen Auslandstürken hoffen. Deren Votum ist aktuell noch nicht dazugezählt worden.

Die Stimmen könnten Erdogan am Ende wieder über die 50 Prozent-Marke hieven – und im Präsidentenamt bestätigen. Ausschlaggebend hierfür ist die Oberste Wahlbehörde YSK, die möglicherweise erst am Dienstag das offizielle Ergebnis bekanntgeben wird.

Klar ist, dass die Opposition vorerst an ihrem Versuch gescheitert ist, Erdogan im ersten Wahlgang zu besiegen. Auch bei der gleichzeitigen Parlamentswahl sieht es nicht gut aus für das Oppositionsbündnis: Die Allianz von Erdogans AKP dürfte die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung holen. Diese Wahl wird im ersten Wahlgang entschieden.

Nach Auszählung von 88 Prozent der Stimmen sah die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu die Allianz um die AKP von Erdogan bei über 50 Prozent, die CHP vom Oppositionskandidaten Kilicdaroglu, kam demnach auf etwa 35 Prozent der Stimmen und die pro-kurdische HDP auf fast zehn Prozent. Das Parlament mit 600 Sitzen hat seit der Einführung eines umstrittenen Präsidialsystems unter Erdogan nur noch begrenzte Macht.

Sollte es beim Präsidentschaftskandidaten wie inzwischen erwartet zu einer Stichwahl kommen, dann hätte Erdogan einen doppelten Vorteil. Er kann einerseits behaupten, dass er selbst im ersten Wahlgang geführt hat. Andererseits kann er argumentieren, dass Präsident und Parlamentsmehrheit zur selben Partei gehören sollten.

Nach der Stimmabgabe werden die Wahlzettel in transparente Boxen geworfen. (Foto: IMAGO/SNA) Wahllokal

Rund 64 Millionen wahlberechtigte Menschen im In- und Ausland waren zur Stimmabgabe aufgerufen. In Deutschland waren rund 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass stimmberechtigt. In der Türkei wurden rund 192.000 Wahlurnen aufgestellt. Hunderttausende Beobachter von Regierung und Opposition sind im Einsatz, darunter auch mehrere deutsche Bundestagsabgeordnete. Berichte über Proteste blieben am Sonntagabend aus.

Erdogan tritt für eine weitere fünfjährige Amtszeit als Präsident an. In einigen Umfragen lag der 69-jährige, zunehmend autoritär regierende Erdogan hinter seinem größten Herausforderer. Der 74-jährige Kilicdaroglu von der Mitte-links-Partei CHP ist der gemeinsame Kandidat einer Allianz der Opposition.

Die Wahlen sorgen international für Aufmerksamkeit, weil sie zeigen, ob eine geeinte Opposition Erdogan aus dem Amt verdrängen kann. Dieser hat fast die gesamte Macht des Staates bei sich konzentriert.

Inmitten der türkischen Wahlen ist eine der bekanntesten und größten Tageszeitungen Ziel eines Cyberangriffs geworden. Die Website des auflagenstarken Blatts „Sözcü“, das dem Lager der Opposition zugerechnet wird, war am Sonntagabend nicht erreichbar.

