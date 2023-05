Wahlen in der Türkei Nervenkrimi um Auszählung bei Türkei-Wahl – Stichwahl wird wahrscheinlicher

Der türkische Präsident Erdogan zittert um seine Wiederwahl. Die Opposition beschuldigt die Staatsmedien, die Ergebnisse zu manipulieren. Läuft es auf eine Stichwahl hinaus?

Präsident Recep Tayyip Erdogan am Wahltag. (Foto: Reuters) Türkei

Ankara Der Ausgang der Wahl in der Türkei ist auch Stunden nach Schließung der Wahllokale ungewiss. Widersprüchliche Informationen über die ersten Hochrechnungen bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sorgen für Verwirrung – und Kritik an türkischen Staatsmedien.

Aktuell sieht es so aus, als ob keiner der Kandidaten für das Präsidentenamt in diesem ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen kann. Damit wird eine Stichwahl am 28. Mai immer wahrscheinlicher.

Um 23:40 Uhr Ortszeit (22:40 Uhr MESZ) zeigte der staatliche Fernsehsender TRT nach Auszählung von rund 94,4 Prozent aller Wahlurnen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan mit 49,86 Prozent vor seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu, der auf 44,38 Prozent kommt. Zwei weitere Kandidaten erreichen zusammen weniger als sechs Prozent.

Allerdings beschuldigte die Opposition die Nachrichtenagentur Anadolu, die Ergebnisse zu manipulieren. Sie erklärte, Oppositionsführer Kilicdaroglu liege mit 47,42 Prozent knapp vor Erdogan mit 46,8 Prozent. Wie diese Zahlen berechnet worden sind, ist nicht klar.