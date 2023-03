Estlands Regierungschefin gilt als große Unterstützerin der Ukraine. Bei den Bürgern ist sie beliebt, in Umfragen liegt sie vorn. Doch einfach wird die neue Regierungsbildung nicht.

Trotz einer hohen Inflation von 18 Prozent, kommt der politische Kurs von Kallas bei den Wähler weiter gut an. (Foto: AP) Estlands Premierministerin Kaja Kallas

Stockholm Kaja Kallas weiß sich in Szene zu setzen. Wo die estnische Premierministerin auftaucht, sind die Kameras und Mikrofone nicht weit. Die 45-Jährige genießt jeden ihrer Auftritte – so auch an diesem Mittwoch.

In einer kleinen Buchhandlung im Zentrum der Hauptstadt Tallinn gab die Regierungschefin unter Blitzlichtgewitter ihre Stimme für die Parlamentswahlen am Sonntag ab. Natürlich digital, so wie das meiste in der baltischen Republik mittlerweile erledigt wird.

Kallas führt eine Mitte-rechts-Koalition an. Neben ihrer wirtschaftsliberalen Reformpartei gehören zur Regierung die konservative Vaterlandspartei (Isamaa) und die Sozialdemokraten. Das Bündnis regiert erst seit vergangenem Juli, nachdem Kallas' erste, 2019 gebildete Koalition zerbrochen war.

Nach jüngsten Umfragen dürfte ihre Reformpartei erneut stärkste politische Kraft in Estland werden. Allerdings schwächeln die Koalitionsparteien, sodass sich Kallas möglicherweise neue Partner suchen muss. Ihre Reformpartei ist die mit Abstand stärkste Kraft im Parlament und kann erneut auf bis zu 30 Prozent der Stimmen kommen.

