Wahlen in Frankreich Wie die rechtsextreme Marine Le Pen sich im Mainstream versucht

Für den ersten Wahlgang am 10. April liegt die rechtsextreme Politikerin wieder auf Platz zwei der Umfragen hinter Emmanuel Macron.

Paris Die „Tochter des Teufels“ wurde Marine Le Pen in Frankreich früher öfter genannt. Die 53-jährige Rechtsextreme ist die Tochter von Jean-Marie Le Pen, Gründer der Partei Front National, die für rassistische und faschistische Aussprüche bekannt war. Doch seit Jahren bemüht sich Marine Le Pen darum, ihre Partei auf einen gemäßigteren Kurs und zu Wahlerfolgen zu führen. Sie hat sie sogar in Rassemblement National (RN) umbenannt.

Zum zweiten Mal könnte es im April zu einer Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Le Pen kommen, denn sie liegt derzeit hinter dem Präsidenten auf Platz zwei der Umfragen. Le Pen kandidiert bereits zum dritten Mal und erklärte, sie wolle nicht noch mal antreten, wenn es diesmal nicht klappt.

Seit ihrem letzten Duell mit Macron im Jahr 2017 hat Le Pen Konsequenzen gezogen. Sie hat ihre Partei weiter „entteufelt“, radikale Vorschläge wurden aus dem Programm gestrichen. Trat sie damals noch aggressiv auf, wirkt sie heute viel weicher. Sie vermeidet Polemik und zeigt mit pastellfarbener Kleidung eine weichere Seite, während sie früher strenge schwarze Anzüge trug.

Vor fünf Jahren warb sie noch mit einem „Frexit“ für einen französischen EU-Austritt, heute ist sie davon abgekommen. Sie bezeichnet sich als Patriotin und fordert mehr Souveränität für Frankreich. Ihr Ziel ist ein Europa der Nationen und weniger Abhängigkeit von Brüssel. Mit ihrer Strategie der Normalisierung wirkt Le Pen für viele Menschen weniger gefährlich. Doch Kritiker in den eigenen Reihen werfen ihr vor, nicht mehr radikal genug zu sein.

Ihre Wirtschaftspolitik ist eher sozial, sie setzt sich für die unteren Schichten ein. Le Pen präsentiert sich als Kandidatin der Kaufkraft, will unter anderem die Mehrwertsteuer auf Energie senken und vertritt eine Rente ab 60 Jahren für Franzosen, die früh angefangen haben zu arbeiten. Sie hat beim Thema Migration weiterhin eine ablehnende Haltung, stellt das aber mittlerweile weniger mit provokativen Sprüchen zur Schau.

Bis zu 20 Prozent Zustimmung für Marine Le Pen

Marine Le Pen liegt für den ersten Wahlgang am 10. April wieder auf Platz zwei der Umfragen hinter Macron. Sie kommt auf bis zu 20 Prozent Zustimmung, bei ihrem Gegner sind es 27 bis 30 Prozent. Doch langsam verringert sich der Abstand zwischen den beiden Favoriten. In Macrons Umkreis soll ihr Aufstieg schon mit Sorge beobachtet werden.

Im Gegensatz zum Präsidenten hat Le Pen eine große Stimmenreserve. In der Stichwahl könnte sie die Stimmen der Wähler des rechtsextremen Kandidaten Éric Zemmour erhalten, der Anti-Macron-Wähler, aber auch des Linken Jean-Luc Mélenchon. Macron dagegen könnte nur auf einen Teil der Wähler der Konservativen Valérie Pécresse hoffen und der gemäßigten Linken, die nicht sehr stark sind.

Auch ihre Taktik im Wahlkampf brachte Le Pen Punkte ein. Während Zemmour und Pécresse große Meetings abhielten, setzte Le Pen auf möglichst viele Fernsehauftritte, bei denen sie sich charmant gab. Dann hielt sie fast jede Woche eine kleine Pressekonferenz zu einem ihrer Wahlkampfthemen ab. Dabei ging es um Renten, Bildung, um die Finanzierung ihres Wahlprogramms, Energie, Immigration oder Gesundheit, um Themen, die in Frankreich im Mittelpunkt stehen. Sie reiste durchs Land, suchte den Kontakt mit dem Volk. Im Gegensatz zu Macron wirkt sie dabei zugänglicher und weniger abgehoben.

Emmanuel Macron

Der Konkurrent von rechtsaußen, TV-Moderator Zemmour, störte anfangs ihren Wahlkampf und machte ihr die Stichwahl streitig. Er verbündete sich zudem mit Le Pens Nichte Marion Maréchal, die früher Abgeordnete in der Le-Pen-Partei war. Zemmour ist noch rechter als Le Pen, hetzt gegen Flüchtlinge und spricht eine patriotische und bürgerliche Wählerschaft an.

Doch der Journalist, der mehrfach wegen „Anstiftung zum Rassenhass“ verurteilt wurde, hatte schließlich eine positive Auswirkung auf das Image Le Pens. Sie war früher für viele ein Schreckgespenst und eine Bedrohung – was heute von Zemmour verkörpert wird. Politikexperten in Frankreich sind der Ansicht, er habe ihr einen großen Dienst erwiesen.

Auch im Ukrainekrieg überlagerte Zemmours Russlandbewunderung die von Le Pen. Er hatte 2018 gesagt: „Ich träume von einem französischen Putin.“ Nach dem Angriff der Russen auf die Ukraine musste Zemmour zurückrudern und bezeichnete ihn als „ungerechtfertigt“. Zu spät, er wird von politischen Gegnern auch „Wladimir Zemmour“ genannt.

Wahlkampfkredite nicht aus Russland, sondern aus Ungarn

Le Pen hatte 2017 Wladimir Putin getroffen und seine „neue Vision“ der Welt gelobt. Nach dem Einmarsch urteilte sie dann: „Wladimir Putin hat unrecht, er hat eine rote Linie überschritten.“ Kredite für ihren Wahlkampf bekommt sie diesmal nicht aus Russland, sondern aus Ungarn.

Obwohl sie versucht, zahmer zu wirken, macht sie ab und zu bissige Bemerkungen, die an die alte Marine Le Pen erinnern. So kritisierte sie Macron mit den Worten: „Der Präsident benutzt den Ukrainekrieg, um den Franzosen Angst zu machen, denn er glaubt, dass Angst ihm nützen kann.“ Die großen Wahlmeetings von Zemmour bezeichnete sie verächtlich als „gigantisch“, während sie selbst auf Volksnähe setzt. Von Wahlspektakeln, die sie früher auch häufig inszenierte, mit Anhängern, die begeistert Frankreichflaggen schwenken, hat sie sich verabschiedet. Sie hat wie Macron erkannt, dass diese in Zeiten des Ukrainekriegs deplatziert wirken.

Leisere Töne sind gefragt, angriffslustiger Wahlkampf findet fast nicht statt. Mit ihrer Strategie der Normalisierung könnte sie durchaus wieder die Stichwahl erreichen.

