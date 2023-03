 Wahlen in Griechenland: Premier Mitsotakis muss um seine Mehrheit fürchten

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis stellt sich in knapp zwei Monaten dem Urteil der Wähler. Dem konservativen Premier droht der Verlust seiner absoluten Mehrheit.

Ministerpräsident Mitsotakis liegt in der Gunst der Wähler noch vorn. (Foto: Reuters) Kyriakos Mitsotakis

Athen Lange wurde über das Datum gerätselt, jetzt steht es fest: In Griechenland wird am 21. Mai ein neues Parlament gewählt. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nannte den Wahltermin am Dienstag in einer vom Fernsehen live übertragenen Kabinettssitzung. „Das Land und die Bürger brauchen einen klaren Horizont“, sagte Mitsotakis. Die Legislaturperiode endet regulär Anfang Juli.

Dass die Wahl Klarheit bringt, ist aber unwahrscheinlich. Mitsotakis wird diesmal die absolute Mehrheit, mit der er seit vier Jahren das Land regiert, wohl verfehlen. Denn gewählt wird nach einem 2016 unter seinem radikal linken Vorgänger Alexis Tsipras verabschiedeten Verhältniswahlrecht, das jetzt erstmals zur Anwendung kommt.

Wahlrechtsänderungen werden in Griechenland laut Verfassung erst beim jeweils übernächsten Urnengang wirksam. Während Mitsotakis mit seiner konservativen Nea Dimokratia (ND) 2019 mit 39,8 Prozent der Stimmen 158 der 300 Parlamentssitze bekam, braucht eine Partei nach dem neuen Wahlrecht rund 48 Prozent für eine absolute Mehrheit.