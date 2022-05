Wahlen in Kolumbien Gustavo Petro siegt klar bei erster Wahlrunde in Kolumbien – und könnte doch verlieren

Bei der Stichwahl am 19. Juni könnte es zu einem knappen Ergebnis kommen. Überraschend landet ein rechter Outsider auf dem zweiten Platz bei der Wahl – und könnte an Petros Sieg rütteln.

Petro gewann die Wahl mit mehr als 40 Prozent. (Foto: dpa) Gustavo Petro

Cali Der Favorit der Präsidentenwahl in Kolumbien, Linkskandidat Gustavo Petro, hat die erste Wahlrunde klar gewonnen, aber die absolute Mehrheit und damit einen Sieg verfehlt. Der Erfolg vom Sonntag mit gut 40 Prozent der Stimmen ist daher bittersüß, weil er Petro keinen sicheren Sieg in der Stichwahl am 19. Juni garantiert.

Dort trifft er überraschend auf den Rechtspopulisten und parteilosen Rodolfo Hernandez, einen 77 Jahre alten Bauunternehmer und Ex-Bürgermeister, den kein Wahlforscher für die Stichwahl auf der Rechnung hatte. Hernández erreichte mehr als 28 Prozent mit einem klassischen Antikorruptionswahlkampf und der Kritik an der politischen Klasse des Landes.

Der Anti-Establishment-Kandidat hat in den vergangenen drei Wochen rasant an Popularität gewonnen und so den Kandidaten der klassischen Rechten, Federico Gutiérrez, mit knapp 24 Prozent der Stimmen auf den dritten Platz verwiesen.