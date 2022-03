Wahlen in Ungarn Ein Provinzbürgermeister fordert Viktor Orban heraus: „Putin oder Europa“

Hodmezövasarhely Peter Marki-Zay hat am Nationalfeiertag Gut und Böse klar benannt. Die Ungarn müssten bei der Parlamentswahl Anfang April eine Entscheidung treffen, meinte der Oppositionsführer. „Wir müssen Europa wählen statt den Osten“, verkündete er am 15. März vor Tausenden Menschen in der Hauptstadt Budapest. „Wir wählen Freiheit statt Sklaverei, ein aufstrebendes Ungarn statt Armut.“

Den Ministerpräsidenten, der am selben Tag auf der anderen Seite der Donau ebenfalls vor einer Menschenmenge sprach, bezeichnete Marki-Zay als „Vaterlandsverräter“: Durch seine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin unterwandere Viktor Orban die Einheit westlicher Institutionen, während er im Innern einen „faschistischen Einparteistaat“ errichte. „Goebbels wäre stolz“, so Marki-Zay mit Blick auf den Propagandaminister des NS-Regimes. Eine Rückkehr zu demokratischen, rechtsstaatlichen und proeuropäischen Verhältnissen in Ungarn gebe es nur nach einem Sieg der Oppositionsallianz.

Orbans Lavieren zwischen Ost und West seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist ein gefundenes Fressen für den 49-jährigen Marki-Zay, der mit dem Slogan „Putin oder Europa“ antritt. Seiner Kampagne hat dies bisher allerdings wenig Schub verliehen. Zwar bleibt das Rennen knapp und die Zahl der Unentschlossenen ist groß. Doch die Regierungspartei Fidesz hält ihren Vorsprung in den Umfragen.

Im Gespräch ortet Marki-Zay klare Gründe für den schweren Stand der Opposition in Ungarn. „Wir können fast nicht gewinnen wegen der Fidesz-Propaganda und des ausgeklügelten Systems von Orban.“ Der Politiker kritisiert zusammen mit vielen unabhängigen Beobachtern die dominante Rolle regierungsnaher Medien, die ihn kaum zu Wort kommen lassen.

Vor zwölf Jahren hatte Orban damit begonnen, die Medien gleichzuschalten. Die öffentlich-rechtlichen Strukturen von Fernsehen und Rundfunk stehen seither nur noch auf dem Papier. Mittlerweile sind 476 Medienunternehmen zu einer Stiftung zusammengeschlossen, die von der Regierung kontrolliert wird.

Die Stiftung ist Teil des „Systems Orban“, das die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) immer wieder kritisiert. Bereits die letzten beiden Parlamentswahlen 2014 und 2018 bezeichnete die OSZE als „frei, aber nicht fair“.

In seinen zwölf Jahren an der Macht hat Orban zudem das Wahlsystem so justiert, dass es der größten Partei eine gegenüber dem Stimmenanteil überproportionale Mehrheit verschafft. Der Opposition ist klar, dass sie nur gemeinsam gewinnen kann: Sechs Parteien von links bis ganz rechts verständigten sich deshalb auf Einheitskandidaten in allen 106 Wahlbezirken, und im Herbst kürten sie in Vorwahlen einen Spitzenkandidaten. Der Gewinner hieß überraschend Peter Marki-Zay.

Am 3. April findet die Parlamentswahl in Ungarn statt. Peter Marki-Zays Partei tritt dort gegen Viktor Orbans Fidesz an. (Foto: imago images/EST&OST) Auftritt in Budapest

Der gläubige Katholik und siebenfache Familienvater spielte davor in der nationalen Politik keine Rolle, er regiert seit vier Jahren die konservativ geprägte Provinzstadt Hodmezövasarhely. Die Menschen vor Ort erzählen gern, wie er nach der Kirche durch die Innenstadt schlendere, stets zu einem Schwatz aufgelegt. Ins Bürgermeisteramt gehe er zu Fuß. Neben seiner Volksnähe war aber die große Unzufriedenheit in der an Abwanderung und wirtschaftlichen Problemen leidenden Stadt der Grund für die große Mobilisierung bei der Bürgermeisterwahl gegen den Fidesz-Kandidaten – und den Sieg Marki-Zays.

Innerhalb der Oppositionsallianz weckte die Wahl des unkonventionellen Spitzenkandidaten die Hoffnung, neue Wählerschichten anzusprechen, gerade auf dem Land. „Sein Versprechen war, dass wir mit ihm unsere ausgetretenen Pfade verlassen“, kommentiert Anna Donath, die Parteivorsitzende der liberalen Momentum-Bewegung. Dass dieser Weg zu einer Rüttelpiste wurde, verschweigt sie aber ebenso wenig, wie das andere Oppositionspolitiker tun: „Mit ihm ist es immer ein Abenteuer, aber wenigstens weiß auch der Fidesz nie, was kommt“, meint sie zweckoptimistisch.

Statt einer Einheitsfront gleicht die Opposition denn auch eher einer heterogenen Truppe, die ihre internen Spannungen nur mit Mühe kontrolliert. Marki-Zays Persönlichkeit und Rhetorik sorgen dabei für wiederkehrende Kontroversen: So bezeichnete er diejenigen, die in der Vorwahl für seine Konkurrentin gestimmt hatten, als „Verräter“. Hinter den Kulissen lobbyierte er entgegen zuvor getroffenen Abmachungen wochenlang für eine eigene Fraktion seiner Minipartei. Das gemeinsame Wahlprogramm präsentierte die Allianz nach monatelangen Verzögerungen erst am 9. März.

Die Kernbotschaft fasst Marki-Zay so zusammen: „Orban ist weder christlich noch rechts oder konservativ. Er ist schlicht ein Dieb und ein Schurke.“ Die Vetternwirtschaft Orbans und seines Umfelds sorge dafür, dass Ungarn einer der ärmsten Staaten der EU bleibe. Die gescheiterte Wirtschaftspolitik der Regierung sei auch für die stark gestiegenen Staatsschulden und die Inflation verantwortlich. Die Opposition verspricht hingegen bessere Beziehungen zur EU, die auch blockierte Gelder aus Brüssel fließen lassen sollen. Außerdem will sie das Gesundheitssystem sanieren, dessen schlechter Zustand ein Grund war für die vielen Pandemietoten.

Bei Steuersenkungen und sozialen Vergünstigungen setzt die Allianz hingegen darauf, die Fidesz-Politik größtenteils fortzuführen. Marki-Zay unterstützt den Zaun an der Südgrenze, wirft Orban aber mangelnde Konsequenz vor. „Der Fidesz ist nur verbal gegen Migration“, meint der Bürgermeister, dessen Heimatstadt in der Nähe der serbischen Grenze liegt. Durch die großzügige Vergabe von „goldenen Visa“ und Aufenthaltsbewilligungen hintertreibe die Regierung eine effektive Kontrolle der Zuwanderung.

Peter Marki-Zay versucht, Orban bei der Migration rechts zu überholen und gleichzeitig mit liberalen Positionen bei der urbanen Wählerschaft zu punkten. Um sich medial Aufmerksamkeit zu verschaffen, setzt er bewusst auf Provokation, wie er freimütig einräumt: So habe er durch Kommentare über Juden und Schwule in den Reihen des Fidesz auf die Doppelmoral der Partei aufmerksam machen wollen, die homophobe und antisemitische Kampagnen führe. „Ohne solch drastische Mittel ignorieren mich die Staatsmedien“, kommentiert er die Empörung, die er damit auch in den eigenen Reihen auslöste, „nur so kommt meine Botschaft durch.“

Schwieriger Spagat

In den unabhängigen Medien sind sich die Kommentatoren uneinig darüber, ob Marki-Zays disruptive Antipolitik die von Orban Desillusionierten anzieht oder bürgerliche Wähler abschreckt. Beim Fidesz ist die Meinung hingegen gemacht: „Ihr Kandidat, den sie für einen Kometen hielten, ist nun schlicht ein kalter Klumpen Stein, der auf die Erde gefallen ist“, spöttelte Orban am Nationalfeiertag und blieb seiner Linie treu, den Kontrahenten öffentlich nicht beim Namen zu nennen. Auch einem TV-Duell verweigert er sich, was von mangelndem Respekt für den demokratischen Wettstreit zeugt.

Der Ministerpräsident herrscht mit autoritären Maßnahmen. (Foto: Bloomberg) Viktor Orban

Seine politische und mediale Dominanz erlaubt es Orban aber, sich als über dem Parteiengetümmel stehender Staatsmann zu präsentieren. Paradoxerweise begünstigt die gegenwärtige Krisenlage diese Strategie: Der Regierungschef rechnet sich zu Recht aus, dass die internationale Instabilität die Wechselstimmung dämpft.

Dass ein Machttransfer zur Opposition manchen Ungarn nun als besonders riskantes Experiment erscheint, hat aber auch mit den unklaren Verhältnissen innerhalb der Allianz zu tun: Marki-Zay wäre zwar formal Regierungschef, hinge aber aufgrund seines geringen politischen Gewichts auf der nationalen Bühne von anderen Parteien ab.

Dazu kommt, dass die Opposition bisher nicht schlüssig beantworten konnte, wie sie die ungeheure Ballung von wirtschaftlicher und politischer Macht in den Händen der Fidesz-Loyalisten mit rechtsstaatlichen Mitteln brechen will. „Wir wollen eine Abstimmung über eine neue Verfassung“, sagt Marki-Zay dazu nur. Er macht aber keinen Hehl daraus, dass eine neue Regierung gegen all diejenigen vorgehen müsse, die dem „Nazi-Regime“ von Orban gedient hätten. Unabhängig vom Wahlresultat hat die Härte der politischen Auseinandersetzung in Ungarn einen neuen Höhepunkt erreicht.

