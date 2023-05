Der populäre Shinawatra-Clan will Thailands Putschgeneräle bei der Wahl am Sonntag von der Macht vertreiben. Doch das Militär hat einen entscheidenden Vorteil auf seiner Seite.

Die Favoritin auf das Amt der thailändischen Regierungschefin kann sich eines Sieges fast sicher sein. (Foto: AP) Paetongtarn Shinawatra

Bangkok Das Militär hat bereits ihren Vater aus dem Amt gejagt und auch gegen die Regierung ihrer Tante geputscht. Jetzt versucht Paetongtarn Shinawatra, ihre Familiendynastie in Thailand gegen den Widerstand der mächtigen Generäle erneut an die Macht zu bringen. Die 36-Jährige ist Spitzenkandidatin der oppositionellen Pheu-Thai-Partei, die beste Chancen hat, bei der Parlamentswahl am Sonntag stärkste Kraft zu werden.

Ihre Unterstützer erhoffen sich einen demokratischen Neuanfang. Ihre Gegner warnen vor einer Rückkehr der Unruhen, die Südostasiens zweitgrößte Volkswirtschaft in der Vergangenheit mehrfach lahmgelegt hatten.

Paetongtarn zeigt sich unbeeindruckt: „Thailand braucht einen Wandel“, sagte die neue Gallionsfigur von Thailands erfolgreichstem politischem Familienbetrieb, der das Land seit der Jahrtausendwende prägt. Auch in der Bevölkerung ist der Wunsch nach einem Wechsel groß. Der frühere Armeechef Prayut Chan-ocha führt die Regierung seit seinem Staatsstreich vor neun Jahren an. Angesichts großer wirtschaftlicher Probleme im Land droht ihm nun eine massive Wahlschlappe.

