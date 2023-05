Wahlen Nach Debakel für Sozialisten – Spaniens Premier setzt Neuwahlen an

Die regierenden Sozialisten und ihre linken Partner haben in den Regional- und Kommunalwahlen fast alle wichtigen Hochburgen verloren. Premier Pedro Sánchez löst nun das Parlament auf.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez von der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) gab nationale Neuwahlen bekannt, nachdem er und seine Koalitionspartner bei den Regional- und Kommunalwahlen vielerorts die Regierungsmehrheit verloren haben.

Madrid Als Reaktion auf die Niederlage seiner Sozialisten und ihrer linken Partner bei den Regional- und Kommunalwahlen vom Sonntag hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Montag Neuwahlen für den 23. Juli angekündigt. Beim Super-Wahlsonntag hatten zwölf der 17 spanischen autonomen Regionen (vergleichbar mit den deutschen Bundesländern) und 8000 Gemeinden gewählt.

Sánchez’ Partei PSOE und ihre linken Partner hielten die Regierungsmehrheit in zehn der zwölf spanischen autonomen Regionen und wollten sie verteidigen. Gelungen ist ihnen das – vorbehaltlich der Koalitionsverhandlungen – wohl nur in dreien.

„Ich bin mir der Ergebnisse persönlich bewusst und denke, dass es notwendig ist, eine Antwort zu geben“, sagte Sánchez am Montag. „Das Beste ist, dass die Spanier das Wort ergreifen, um die politische Richtung des Landes zu bestimmen“, sagte der Ministerpräsident in einem kurzen Auftritt.

Sánchez selbst hatte den Urnengang zum Test für die eigentlich erst Ende des Jahres anstehenden nationalen Wahlen erklärt und war wochenlang als Wahlkämpfer durch das Land gereist. Es war sein erstes Kräftemessen mit dem neuen konservativen Oppositionschef Alberto Núñez Feijoo – und Sánchez hat klar verloren.

Dabei verlor die PSOE selbst insgesamt nur 400.000 Stimmen. Sie bekommt dennoch vielerorts keine Mehrheit mehr zusammen. Denn die linken Koalitionspartner schnitten deutlich schlechter ab, vor allem der nationale Koalitionspartner Unidas Podemos.

Die Ergebnisse der Linkspopulisten litten wohl vor allem unter der handwerklich schlechten Ausführung eines ihrer Kernprojekte: der Reform des Sexualstrafrechts. Die Reform hatte zur Folge, dass zahlreiche verurteilte Sexualstraftäter vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurden. Unidas Podemos selbst machte dafür frauenfeindliche Richter verantwortlich, bis Koalitionspartner PSOE die Reißleine zog und eine Reform der Reform durchsetzte.

Das starke Wirtschaftswachstum hilft Sánchez nicht

Auch die besser als erwartet laufende Wirtschaft half Sánchez nicht. Während Deutschland in die Rezession rutscht, ist Spanien im ersten Quartal um 0,5 Prozent gewachsen. Die EU-Kommission geht davon aus, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der EU in diesem Jahr um 1,9 Prozent zulegt – fast doppelt so stark wie der EU-Durchschnitt.

Ein wichtiger Treiber dabei ist der boomende Tourismus. Auch die Inflation lag in Spanien im April mit 3,8 Prozent nur etwa bei der Hälfte des EU-Durchschnitts. Die chronisch hohe Arbeitslosigkeit sinkt und liegt mit 13 Prozent so niedrig wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr.

Das liegt auch an zahlreichen neuen öffentlichen Jobs, die die Regierung unter Sánchez schaffen konnte – unter anderem durch Hilfen in Höhe von 140 Milliarden Euro aus dem europäischen Wiederaufbaufonds nach der Pandemie. Allerdings gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass die Gelder nicht oder nur sehr schleppend in der realen Wirtschaft ankommen – unter anderem wegen einer überforderten Verwaltung.

Die Unternehmer sind ohnehin nicht gut auf Sánchez zu sprechen. Mit einer Übergewinnsteuer für Energiekonzerne und Banken hat er einen Teil der steigenden Staatsausgaben durch neue Unternehmensabgaben finanziert.

Die Spitze der Partido Popular (PP) feiert den Sieg der Partei.

Die konservative PP und die rechtspopulistische Vox haben bei den Regional- und Kommunalwahlen vor allem Stimmen von Wählern dazugewonnen, die zuvor die junge rechtsliberale Partei Ciudadanos gewählt hatten. Ciudadanos verschwindet mit diesen Wahlen praktisch wieder aus der Politik. Sie ist vor allem an eigenen Fehlkalkulationen und Machtkämpfen gescheitert.

In wichtigen Regionen wie Madrid und Andalusien hat die PP sogar die absolute Mehrheit gewonnen. Andalusien war jahrelang eine Hochburg der Sozialisten. Auch in fünf der sechs größten Städte des Landes könnte die PP künftig den Bürgermeister stellen. In Madrid und Málaga mit absoluter Mehrheit. In Sevilla, das bisher von der PSOE regiert wurde, in Valencia und in Saragossa mithilfe der Rechtsaußen-Partei Vox.

Die rechtspopulistische Partei Vox gehört zu den klaren Wahlgewinnern

Sánchez’ neuer Herausforderer Alberto Núñez Feijóo versucht, die PP im rechten Zentrum zu positionieren – doch das wird durch Vox erschwert. Vox-Chef Santiago Abascal betonte selbstbewusst, seine Partei sei jetzt unverzichtbar für den „Kampf gegen Sozialismus und gegen Kommunismus“ geworden. Vox habe sich endgültig als landesweite Kraft etabliert.

Seine Rechtspopulisten entstanden als Protest gegen die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien, die im Jahr 2017 mit einem verbotenen Referendum ihren Höhepunkt erreicht hatte. Sánchez war in seiner Amtszeit auf die Stimmen der Unabhängigkeitsbefürworter aus Katalonien und aus dem Baskenland angewiesen und hat ihnen zahlreiche Zugeständnisse gemacht.

Diese Pakte sind nach Ansicht von Experten vielen Spaniern bitter aufgestoßen. Die baskische Unabhängigkeitspartei Bildú hat bei der Wahl 44 Ex-Terroristen der ETA auf ihre Liste gesetzt, davon sieben verurteilte Mörder.

Der neue PP-Chef Feijóo ist auf der nationalen Bühne in Spanien ein Neuling. Er war bis zu seiner Berufung zum PP-Chef im April 2022 Ministerpräsident von Galicien. In dem politisch stark polarisierten Spanien nutzt ihm der Nimbus des frischen Winds nach Ansicht von Experten.

In Umfragen zu den nationalen Wahlen liegt seine PP vorn. Inhaltlich setzt Feijoo auf Steuersenkungen und eine unternehmerfreundlichere Politik mit weniger Bürokratie einer agileren Verwaltung als Kontrapunkte zu Sánchez.

