Der Ex-US-Präsident ist das erste Mal seit seiner Ankündigung einer baldigen eigenen Verhaftung aufgetreten. Er wähnt sich schon zurück im Weißen Haus – und setzt auf eine gewaltige Inszenierung.

Der ehemalige US-Präsident tritt in Waco im US-Bundestaat Texas auf. (Foto: AP) Donald Trump

Washington Er ließ sich mit seinem Privatjet an den Bühnenrand fliegen, während aus Lautsprechern Popsongs über Feuer, Donner und Helden schallten. Parallel malte eine Künstlerin ein gigantisches Porträt von Donald Trump, im „Speed Painting“-Stil, also in Echtzeit.

Einfach alles an diesem Auftritt sagte: Ich bin nicht weg, ich war nie weg, ich werde niemals weg sein. Oder, wie es Trump am Samstag vor Tausenden Fans ausdrückte: „2024 ist die letzte Schlacht. Es wird die größte von allen sein. Ihr bringt mich zurück ins Weiße Haus, und dann sind wir wieder eine freie Nation.“

