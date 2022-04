Wahlkampf-Finale Sexskandal, Klüngel, Medien-Diktat: Ungarn-Wahl wird für Orban zur Zitterpartie

Die Zweidrittelmehrheit der Fidesz-Regierung steht auf dem Spiel. Ihre Gegner wollen den knappen Rückstand noch aufholen. Ein Ortsbesuch in der Autostadt Györ.

Der Premier steuert seinen Wahlkampf über die gleichgeschalteten Medien. (Foto: Reuters) Victor Orbán

Györ Die Wahlkampfveranstaltung der Opposition in Györ ist zu Ende, doch der große Bildschirm steht noch bis Sonntag vor dem Trianon-Denkmal, beaufsichtigt von zwei Sicherheitsmännern. Darauf läuft das Musikvideo zu „A hatalom a népé“: Die Allianz der Orbán-Gegner hat die eingängige Coverversion von Patti Smiths „People Have the Power“ zu ihrer Hymne gekürt. Besondere Anspannung ist bei den beiden nicht zu bemerken, wenn sie erzählen, dass „wahrscheinlich bezahlte“ Vandalen mehrfach versuchten, den Strom abzudrehen.

Die meisten Leute beachten den Stand kaum, auch wenn das Lied einige zum Zuhören animiert. Doch die Opposition braucht jegliche Aufmerksamkeit, wenn sie der Regierungspartei Fidesz in den letzten Tagen noch gefährlich werden will. Der große Auftritt des Spitzenkandidaten Peter Marki-Zay am Vortag habe der Kampagne Schub verliehen, sagt die Kandidatin der Sechsparteienallianz im Wahlkreis Györ, Zita Jancso: „Wir spüren die Wechselstimmung.“