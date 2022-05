Wasserstoff-Konferenz Italiens Forschungsministerin fordert bei grünem Wasserstoff mehr Zusammenarbeit in Europa

Rom „Unsere Zukunft steht auf dem Spiel“, mahnt Maria Cristina Messa – und bezieht sich damit auf die Klima- und Energiekrise. Der Krieg in der Ukraine habe Europa gezwungen, den Übergang von fossilen Brennstoffen zu sauberer Energie weiter zu beschleunigen, betont Italiens Forschungsministerin in Berlin an diesem Montag auf einer Konferenz zu grünem Wasserstoff.

Die Technologie, Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen herzustellen, sieht Messa als mitentscheidend für Europas Langfristziel: bis 2050 zur ersten dekarbonisierten Region der Welt zu werden.

Europas Staaten hätten die Pflicht, die Forschung zu grünem Wasserstoff zu unterstützen, um sie in praktikable anwendbare Lösungen umzusetzen. Dafür brauche es „eine gemeinsame Vision, gemeinsames Handeln“. Von der Konferenz erhofft sich Messa ein Aufbruchssignal: „Wasserstoff war bisher eher eine Domäne der Industrie“, wie sie vorab im Handelsblatt-Interview erklärt.

Zwar würden schon heute Wissenschaftler länderübergreifend beim Thema zusammenarbeiten. Aber es fehle auf Regierungsebene noch an einer offiziellen Struktur für die gemeinsame Forschung. „Es ist notwendig, dass wir die Zusammenarbeit und das europäische Netzwerk stärken“, sagt Messa.

So könnten sich etwa das deutsche Max-Planck-Institut und der Nationale Forschungsrat Italiens koordinieren. Auch in anderen Bereichen wünscht sich Messa noch mehr Kooperation zwischen beiden Ländern, etwa beim Quantencomputing oder der Meeresforschung. „Das sind wichtige Felder für Italien, bei denen wir uns eine starke Zusammenarbeit erhoffen.“ Italien selbst investiert in seinem Corona-Wiederaufbauplan 3,2 Milliarden Euro in Wasserstoff. Damit sollen etwa Forschungsprojekte und Wasserstoff-Cluster entwickelt und die Nutzung im Bahn- und Straßenverkehr gefördert werden.

Nuklearmedizinerin in Draghis Experten-Kabinett

Eigentlich ist Messa Nuklearmedizinerin, war bis 2019 Leiterin der Mailänder Universität Bicocca und zuvor jahrelang Vizepräsidentin des Nationalen Forschungsrats. Im Februar 2021 holte Italiens Premier Mario Draghi die 60-Jährige überraschend in sein Kabinett, das er an Schlüsselpositionen nicht mit Politikern, sondern Experten besetzt hat. Draghi trennte auch die Ressorts Bildung und Forschung – und gab dem Thema damit mehr Gewicht.

Italien liegt bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung seit Jahren unter dem EU-Durchschnitt: Nur 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung gab das Land 2020 dafür aus, der EU-Schnitt war bei 2,3 Prozent. Deutschland lag mit 3,1 Prozent auf Platz vier – hinter Belgien, Schweden und knapp hinter Österreich.

Die Draghi-Regierung plant, die Forschungsausgaben weiter zu erhöhen. „Die Pandemie hat die Wahrnehmung der Italiener verändert, dass Forschung einen echten Mehrwert bieten kann“, sagt Messa. Aber es sei auch wichtig zu investieren, wenn sich Ergebnisse nicht gleich übermorgen zeigen würden.

Auch das Leben an den Universitäten hat Corona entscheidend geändert. Jahrelang steckten die Unis finanziell in der Krise. Nun steigen die Zuschüsse wieder. „Wir haben während der Pandemie mehr Mittel in die Universitäten investiert, in Technologie, in die Unterstützung von Studenten, die Inklusion von Behinderten.“

Auch „Smart Teaching“ sei eine wertvolle Erfahrung gewesen, glaubt Messa. Universitäten hätten gelernt, Präsenz- und Onlineveranstaltungen gut zu mischen. „Natürlich ist physische Präsenz weiter entscheidend, aber ich sehe die Technologien auch als große Chance, um etwa europaweite Kurse anzubieten und Studenten einzubinden, die nicht vor Ort sein können.“

Technologietransfer muss besser werden

Bei den Ausbildungsberufen sieht Messa aber noch Verbesserungsbedarf in ihrer Heimat. Ein duales Modell wie in Deutschland gibt es in Italien bislang nicht – obwohl es seit Jahren aufgebaut werden soll. Ein erster Ansatz sind die „Istituti tecnici superiori“ (ITS), wo technische Berufe praxisnah vermittelt werden. „Wir wollen die Attraktivität dieser Ausbildung weiter erhöhen“, kündigt Messa an. Bislang würden sich zu wenige junge Leute einschreiben, dabei sind Fachkräfte in den technischen Berufen gerade ähnlich stark gefragt wie in Deutschland. „Wir brauchen dabei auch die Hilfe der Industrie, die in die Projekte gehen und anschließend Absolventen übernehmen muss.“

Insgesamt müsse auch der Technologietransfer in die Wirtschaft noch besser organisiert werden. Messa macht das am Beispiel der Impfstoffherstellung deutlich: Zwar verfüge Italien über ein riesiges Know-how im Bereich Biowissenschaften, gehöre dort zu den stärksten Ländern weltweit, auch was wissenschaftliche Veröffentlichungen angeht. „Aber wir haben es nicht geschafft, einen Covid-Impfstoff herzustellen.“ Staaten wie Deutschland waren da „einfach besser vorbereitet“.

