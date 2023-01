Weißes Haus Regierungsdokumente in Joe Bidens Garage gefunden

Joe Biden am Donnerstag in Washington DC

Washington Vertrauliche Dokumente der US-Regierung sind im Haus von Präsident Joe Biden im US-Staat Delaware entdeckt worden. Die Unterlagen stammten aus Bidens Zeit als Vizepräsident, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit.

Die „kleine Anzahl“ von Dokumenten sei in einer Lagerfläche in der Garage Bidens in Wilmington entdeckt worden, sagte ein Rechtsberater von Biden, Richard Sauber. Laut des Senders Fox News waren die Unterlagen „neben seiner Chevrolet Corvette“ gelagert. Ein Dokument sei in einem angrenzenden Raum gefunden worden. Für Biden ist die Situation politisch äußerst heikel, denn mit einem ähnlichen Fall hatte sein Vorgänger Donald Trump im Sommer für einen Skandal gesorgt.

Eigentlich wollte Biden am Donnerstag einen Erfolg verkünden, denn die Inflationszahlen in den USA sind im Dezember erneut gesunken. Im Weißen Haus sprach der US-Präsident etwa zehn Minuten über die heimische Wirtschaft, den stabilen Jobmarkt, das positive Wachstum. Doch die Dokumentenaffäre überschattet alles, Dutzende Reporter drängten den Präsidenten, sich zu den neuen Details zu äußern.

„Geheime Materialien neben Ihrer Corvette? Was haben Sie sich dabei gedacht?“, fragte der Fox-News-Journalist Peter Doocey. Biden pausierte einen Moment. „Bald“, erklärte er, werde er „über all das ausführlich sprechen". Dann sagte Biden: „Meine Corvette steht in einer verschlossenen Garage, okay? Es ist also nicht so, als würde sie draußen auf der Straße parken“. Sein Team habe „das Richtige“ getan, und das Nationalarchiv und das Justizministerium unverzüglich informiert.

Erst am Montag war öffentlich geworden, dass Biden geheime Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vize unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama in seinen privaten Büroräumen im Penn Biden Center in der Hauptstadt Washington aufbewahrt hatte. Die Unterlagen waren im November kurz vor den Zwischenwahlen entdeckt worden. Medien machten dies schließlich öffentlich.

Daraufhin hätten Biden-Mitarbeiter weitere Orte nach Regierungsdokumenten durchsucht, berichtete der Sender CNN über die neuerliche Entdeckung. Dabei sei eine zweite Tranche gefunden worden.

Papiere mit höchster Geheimhaltungsstufe

Am Mittwoch wich das Weiße Haus kritischen Fragen zu dem ersten Fund aus und verwies auf laufende Untersuchungen des Justizministeriums. Sprecherin Karina Jean-Pierre beantwortete während einer Pressekonferenz keine Fragen dazu, wer die Unterlagen in Bidens Büro gebracht hatte.

Bei dem ersten Fund im November handelt es sich Berichten zufolge um mindestens zehn geheime Papiere, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Biden hatte sich als Reaktion auf den Fund überrascht gegeben. Er wisse nicht, wer die Dokumente dorthin gebracht habe oder was sie beinhalteten. Gleichzeitig versprach der Demokrat „volle Kooperation“ bei den Untersuchungen.

In den USA müssen Regierungsdokumente ans Nationalarchiv übergeben werden. Dabei gebe es große Unterschiede bei der Klassifizierung von Dokumenten, schreibt die „Washington Post“ in einer Analyse:

- Die niedrigste Stufe ist demnach „vertraulich“. Diese Informationen könnten bei Offenlegung einen „Schaden für die nationale Sicherheit“ bedeuten.

- Die nächsthöhere Stufe ist der Zeitung zufolge „geheim“ und kennzeichne Dokumente, die der nationalen Sicherheit „ernsthaften Schaden“ zufügen könnten, etwa bedeutende Militärpläne oder Geheimdienstoperationen.

- Die höchste Stufe ist demnach „streng geheim“. Dabei ist davon auszugehen, dass eine Offenlegung dieser Dokumente der nationalen Sicherheit „außerordentlich schweren Schaden“ zufügt, so die „Washington Post“ weiter.

Der Fund von Regierungsdokumenten in seinem Anwesen in Florida hatte für viel Wirbel gesorgt. (Foto: AP) Ex-Präsident Donald Trump

Die Situation erinnert an einen Skandal um Bidens Vorgänger Donald Trump, in dessen privatem Anwesen Mar-a-Lago im Sommer bei einer FBI-Durchsuchung etliche Regierungsdokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe beschlagnahmt wurden. Biden hatte Trump dafür scharf kritisiert.

