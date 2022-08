Weizen aus der Ukraine Getreidefrachter nimmt Kurs auf Istanbul – Türkische Medien feiern Erdogan

Das erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachtschiff seit Beginn des russischen Angriffskriegs erreicht in der Nacht zu Mittwoch Istanbul.

Der türkische Präsident bei der Vertragszeremonie am 22. Juli. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Recep Tayyip Erdogan

Instanbul Der Frachter „Razoni“ mit Getreide aus der Ukraine wird in der Nacht zu Mittwoch in Istanbul erwartet. Das Schiff komme gut voran, sagte der türkische General Özcan Altunbudak am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Gemeinsamen Koordinierungsstelle für die Getreide-Exporte aus der Ukraine. Es ist die erste Getreide-Ladung über einen ukrainischen Schwarzmeer-Hafen seit dem russischen Angriff auf das Land Ende Februar.

Im Westen wird der Getreidedeal vor allem als Teillösung der weltweiten Nahrungsmittelkrise gesehen. Die unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei getroffene Vereinbarung habe gezeigt, „dass sich auch in diesen brutalen Zeiten kleine Gesten der Humanität ermöglichen lassen“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Montag in New York. UN-Generalsekretär António Guterres sprach von einem „Meilenstein“.