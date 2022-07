Weizenexport Zeichen auf Entspannung? Weizen aus der Ukraine könnte auf den Weltmarkt gelangen

Ukrainische Agrarmanager machen eine vorsichtige Entspannung der Lage aus. Gleichzeitig warnen sie vor einem Mythos in Fragen der Welternährung.

Zu einer weltweiten Hungerkrise wird der Angriffskrieg Russland aller Voraussicht nach dennoch nicht führen. (Foto: dpa) Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure der Welt

Wien Agrarmanager Alex Lissitsa sagt, er habe die Ankündigung, wonach sich die Ukraine und Russland diese Woche auf die Öffnung des Hafens von Odessa einigen könnten, zuerst für eine PR-Aktion gehalten. Mittlerweile sei er aber vorsichtig optimistisch gestimmt.

Lissitsa ist Chef der an der Börse von Warschau kotierten ukrainischen Agrarfirma IMC und wartet sehnlich darauf, dass er endlich Mais und Weizen in größeren Mengen als in den vergangenen Monaten ausführen kann. Traditionell liefen die Exporte über Häfen am Schwarzen Meer.

Aber diese sind teilweise zerstört, zudem gefährden Seeminen den Schiffsverkehr. Laut den Daten der Notenbank hat die Ukraine von März bis Mai 2022 nur etwa halb so viele Agrarwaren exportiert wie in der gleichen Periode des Vorjahrs.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen