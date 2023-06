Weltgeschichte Japanische Unternehmen setzen die Ehe für Alle selbst durch

Firmen im Land erkennen gleichgeschlechtliche Partnerschaften vermehrt an. Auch die Mehrheit der Japaner ist für die Ehe für Alle – doch Gesetzesvorschläge dazu scheitern.

Homosexuelle Paare in Japan klagen gegen Ungleichbehandlung. (Foto: Reuters) Pride-Parade in Tokio

Tokio Die japanische Regierung tut sich schwer mit der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Am Freitag stimmte ein Parlamentsausschuss mit den Stimmen der Regierungskoalition und zweier Oppositionsparteien zwar einem Gesetz zu, das dem Verständnis für „sexuelle Ausrichtungen und der Geschlechtsidentität“ dienen soll.

Doch verglichen mit der Gleichstellungspolitik in großen westlichen Staaten liegt Japan weit zurück. Japan bleibt vorerst das einzige Land der G7, in dem gleichgeschlechtliche Ehen nicht möglich sind. Besuchsrechte in Krankenhäusern oder der gemeinsame Kauf einer Wohnung sind damit schwierig. Dabei wächst das gesellschaftliche Bewusstsein für das Thema in Japan.

Auch die Unternehmen sind weiter als der Staat. So hat ANA, die größte Fluggesellschaft des Landes, gleichgeschlechtliche Partnerschaften in ihren internen Regeln und Sozialplänen gleichgestellt. Kunden der Fluggesellschaft können wie anerkannte Ehepartner gemeinsam Meilen sammeln.