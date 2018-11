 Frankreich: Wie die Pariser Metro den Gestank überrollt

In den unterirdischen Gängen der Pariser Metro müffelt es gewaltig, weil sie viele Obdachlose als Toilette benutzen. Jetzt wird dagegen angesprüht.

Im Winter flüchten viele Obdachlose in die unterirdischen Gänge der Pariser Metro. Dass sie dort auch ihre Notdurft verrichten, stinkt vielen Franzosen. (Foto: dapd) Pis Metroer

ParisDie Pariser RATP ist eine der größten Gesellschaften Europas für den öffentlichen Nahverkehr. 12 Millionen Menschen täglich befördert das Unternehmen mit dem Profil einer Frau im Logo, das dem Verlauf der Seine in Paris nachempfunden ist. Die RATP bietet Mobilität weltweit an.

Doch der Schwerpunkt liegt nach wie vor in der französischen Hauptstadt und der Ile de France, also den angrenzenden Départements. Dort werden zwei Drittel des Jahresumsatzes von rund sieben Milliarden Euro erlöst.

Hier wird die RATP besonders hart kritisiert. Zu Unrecht, denn was die Mitarbeiter leisten, ist beeindruckend. Allein auf der 104 Kilometer langen RER (S-Bahn)-Linie A werden täglich mehr als 1,4 Millionen Menschen transportiert. Die über 100 m langen Doppelstockzüge rollen teilweise im Abstand von zehn Sekunden in die Bahnhöfe – ein Alptraum für die Leute in den Steuerungsräumen, erst recht, wenn mal eine Tür klemmt und der Aufenthalt länger dauert als geplant. Die Pariser Gesellschaft ist auch Vorreiter in Sachen Automatisierung, mehrere Metro-Linien verkehren seit Jahren ohne Fahrer.

Dennoch meckern die Pariser oft und gerne. Den einen sind die Preise zu hoch. Den anderen tropft es zu oft durch die Decke und den Dritten ist es in den Durchgängen zu eng. Eine Kritik kommt immer wieder: Es müffelt, in manchen Gängen und Bahnhögen stinkt es gar erbärmlich. Der Grund ist einfach: Vor allem in der kühlen Jahreszeit übernachten viele Obdachlose in Métro- und RER-Bahnhöfen. Ihre kleine oder große Notdurft verrichten sie an Ort und Stelle.

Trotz täglicher Säuberungsaktionen entsteht im Laufe der Zeit eine atemberaubende Geruchslandschaft. Besonders gefürchtet: Die Örtlichkeit vor den Aufzügen in der Station Opéra. Hätte Gestank eine Farbe, dann stünde man hier vor einer beeindruckenden Basquiat-Warhol-Lichtenstein-Komposition.

„Wir haben eine Karte der besonders krassen Geruchsbelästigungen erstellt“, enthüllte RATP-Chefin Cathérine Guillouard kürzlich. Trotz hartnäckiger Recherche ist es dem Handelsblatt nicht gelungen, sich ein Exemplar zu verschaffen. Paris-Touristen würden sie sicher gerne nutzen.

Die RATP verbindet ein anderes Ziel damit, wie Guillouard mitteilt: Sie setzt an besonders umkämpften Abschnitten der Geruchsfront ihre Spezialkräfte ein. Die kommen von „Atmosphère Diffusion“. In einem Feldversuch in zunächst 18 Bahnhöfen will die RATP sich von ihrer Durchschlagskraft überzeugen.

Das Unternehmen geht neue Wege. Üblich ist der Versuch, eine olfaktorische Belästigung mit einem angenehmen Duft zu erschlagen. Im Ergebnis riecht es aber dann meist wie Toilette plus Räucherstäbchen, was unseren Geruchssinn erst recht überlastet. „Atmosphère Diffusion“ dagegen neutralisiert.

„Wir versprühen ein kaltes, trockenes Gas, dessen Moleküle sich an die schlecht riechenden Partikel heften und sie unschädlich machen“, erläutert Béatrice Attard, Chefin des Unternehmens. In vier Métro-Stationen wurden die schuhkartongroßen Sprühkästen schon eingebaut.

In den nächsten Tagen soll es der Station Opéra an den Kragen gehen. Man darf gespannt sein, ob die RATP auf diese Weise das Geruchsmonster besiegen kann. Die Zeit drängt: Der Winter steht vor der Tür, und mit ihm die Verwandlung mancher Bahnhöfe in unterirdische Schlafsäle.