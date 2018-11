Spanien Madrid hat den ersten Digital-Kiosk

Der Trend zu Internet-Ausgaben macht die vielen spanischen Zeitungskioske überflüssig. Einer geht den Wandel mit und verkauft Online-Abos auf der Straße.

Der erste Kiosk in Madrid, der statt Zeitungen auf Papier Digital-Abos verkauft. Die Idee stammt vom dem spanischen Kioskberater Pablo Montorio, der diesen Kiosk auch betreibt. (Foto: Handelsblatt / Sandra Louven) Digital-Kiosk in Madrid

MadridIn Spanien waren die Zeitungskioske lange eine Art soziale Institution. Statt sich wie in Deutschland die Zeitungen nachhause liefern zu lassen sind viele Spanier morgens zum Kiosk um die Ecke gegangen, haben sich ihre Lektüre geholt und ein bisschen mit dem Verkäufer geschwatzt, der das Viertel besser als sonst jemand kannte. Allein in der Hauptstadt Madrid gab es vor sieben Jahren noch gut 800 solcher Zeitungs-Buden.

Doch auch in Spanien lesen immer mehr Menschen die Zeitung digital – der Gang zum Kiosk entfällt damit. „Inzwischen sind in Madrid nur noch rund 380 quioscos übrig“, sagt Pablo Montorio. Der 40-jährige ist als Berater im Verband der Madrider Zeitungsverkäufer tätig und versucht, die Presse-Kioske vor dem Aussterben zu bewahren.

Es ist ein ungewohntes Bild, das der Stand abgibt, den Montorio sich als Labor für die Zukunft ausgesucht hat. Dort, wo früher Ständer voller Zeitungen hingen, sind heute zwei große Flachbildschirme angebracht, die die Titelseiten der großen spanischen Zeitungen zeigen. Darunter stehen die Preise für ein Digitalabo, das die Kunden gleich vor Ort abschließen können. Sie kaufen damit die PDF-Version der gedruckten Zeitung – und zwar für einen Schnäppchen-Preis: die Tageszeitung „El Mundo“ verlangt im Jahresabo 25 Cent pro digitaler Ausgabe – im Vergleich zu 1,20 Euro für die Printversion.

In Spanien bieten die meisten Zeitungen den Großteil ihrer Artikel immer noch gratis auf ihren Webseiten an. Nur größere Analysen, Leitartikel oder exklusive Geschichten sind davon oft ausgenommen. Entsprechend haben die Titel massenhaft Käufer für die Printauflage verloren: Laut der Online-Zeitung „El Espanol“ ist die Papier-Auflage der sechs größten spanischen Tageszeitungen von 2007 bis 2017 um 61 Prozent eingebrochen.

Das Geschäftsmodell Online-Kiosk auf dem Bürgersteig ist allerdings nicht einfach. „Täglich kommen 80 bis 90 Leute, die sich nach den Online-Abos erkundigen“, erklärt Montorio. „Allerdings wollen die meisten es dann lieber selbst zuhause abschließen“. Nur zehn oder elf Digital-Abos verkaufe sein Kiosk jeden Tag.

Doch es geht nicht allein um den Absatz. Die Grossisten zahlen auch Geld dafür, dass die Digitalabos so prominent beworben werden. „Das ist wie eine Werbe-Tafel und wir informieren die Leute ja dazu auch noch“, erklärt Montorio.

Der Kiosk gehört nicht ihm, sondern einer 63 Jahre alten Dame, Margarita García. Sie hat ihr Leben lang dort Zeitungen verkauft, sich nach dem Tod ihres Mannes vor einem Jahr aber einen Angestellten dafür gesucht. Die Suche nach einem Zukunftskonzept hat sie in Montorios Hände gelegt und lässt dem Berater dabei freie Hand.

Ihr Kiosk liegt am Fuß der Prachtstraße Gran Vía – mitten im Herzen der spanischen Hauptstadt. 10.000 Passanten kommen dort pro Tag vorbei. In den 80er- und 90er-Jahren hat García noch 3000 Zeitungen pro Tag verkauft – viele an die spanische Zentralbank, die gleich gegenüber liegt oder an die ebenfalls nahe gelegene Börse. Inzwischen haben auch die alle Digitalabos, und der Absatz der Papier-Gazetten ist auf zehn Stück am Tag geschrumpft.

Montorio versucht deshalb, auch ganz neue Einnahme-Quellen zu erschließen. Der Kiosk verkauft jetzt auch Tickets für den Touristen-Bus, besitzt nun zwei Kühlschränke und eine gute Kaffee-Maschine und bietet Getränke und Snacks an. Die Theke ist hell erleuchtet, blitzsauber und übersichtlich. Die Idee dahinter ist, dass der Kiosk so einladend wirkt, dass einige der vielen Passanten dort spontan etwas kaufen.

Ganz auf die Zeitungen verzichten kann er nicht – sie sind Bedingung für die Genehmigung durch die Stadt, und schließlich die DNA des Kiosks. „Wenn wir es mit unserem Konzept schaffen, könnte das ein Beispiel für viele andere Zeitungs-Kioske sein“, sagt Montorio.

Die verkaufen inzwischen neben Zeitungen oft auch Schals, Schlüsselanhänger oder Sombreros, um zu überleben. Montorio ist diese Art von Trödel-Buden ein Dorn im Auge, er würde sie am liebsten gleich mit reformieren und ihnen ebenfalls einen modernen Anstrich geben.

Aber damit deren Besitzer ihm Glauben schenken, muss er erst beweisen, dass sein Konzept Erfolg hat. Bisher, so räumt er ein, trage sich der Digital-Kiosk wirtschaftlich zwar, aber noch werfe er nicht genug ab, um als leuchtendes Beispiel herzuhalten.