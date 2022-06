Welthandelsorganisation WTO-Beschluss: Impfstoffhersteller sollen auf Corona-Patente verzichten

Unternehmen aus armen Ländern sollen künftig Corona-Impfstoffe herstellen dürfen – ohne Zustimmung von Patentinhabern wie Biontech, Moderna und Pfizer.

Einige Formulierungen blieben in den Abschlusstexten wenig konkret. (Foto: Reuters) WTO-Tagung in Genf

Genf Die Delegationschefs der Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation haben sich am Freitagmorgen geeinigt: Geistige Eigentumsrechte auf Covid-19-Impfstoffe sollen ausgesetzt, schädliche Fischereisubventionen gestrichen werden. Außerdem will sich die Organisation angesichts drohender Hungersnöte stärker für die Ernährungssicherheit einsetzen, etwa durch Vermeidung von Exportrestriktionen für Nahrungsmittel.

Der indische Wirtschaftsminister Shri Piyush Goyal, als Vorkämpfer der armen Staaten inszeniert, sah schon am Donnerstag einen Grund „zum Feiern“. Auch die Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala gab sich begeistert: Seit Langem habe die Organisation nicht mehr so viele multilaterale Ergebnisse erzielt. „Die Ergebnisse zeigen, dass die WTO in der Tat in der Lage ist, auf die Nöte unserer Zeit zu reagieren“, sagte sie.