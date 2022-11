Weltklimakonferenz EU fördert Südafrikas grüne Energiewende – aber kauft dort immer mehr Kohle ein

Grüne Vision trifft rußige Realität: Mit Fördermilliarden wollen die Europäer Südafrika von Wind- und Solarparks überzeugen. Zugleich importieren sie Rekordmengen an Kohle.

Südafrikas Umweltministerin Greecy weist auf die Widersprüchlichkeiten der europäischen Klimapolitik hin. (Foto: dpa) Kohlekraftwerk

Capstadt Wer von der südafrikanischen Wirtschaftsmetropole Johannesburg nach Osten in Richtung Krüger-Nationalpark fährt, passiert nach zwei Autostunden eine Reihe trister Industriestädte. Zwischen Middelburg, Witbank und Belfast befindet sich das sogenannte Highveld, ein sonnenverbranntes Hochplateau, das mit Minen und Schornsteinen von Kohlekraftwerken übersät ist.

Fast 80 Prozent der südafrikanischen Kohle wird hier im „coal belt“ gewonnen. Schätzungen zufolge liegen unter dem östlichen Highveld 60 Milliarden Tonnen an abbaubaren Kohlereserven. Einfacher könnte die Energieversorgung des Landes eigentlich kaum sein – allerdings auch nicht dreckiger und klimaschädlicher.

Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten rückt Afrikas rußige Energiewirtschaft in den Fokus. Die Strategie des Westens, so betonen die EU und die USA in Scharm el-Scheich, sei klar: Es gelte, Afrika bei der Wende hin zu grünen Energien zu unterstützen. Man werde dazu beitragen, dass die „sauberen Energien in Südafrikas Wirtschaft gedeihen“, ließ US-Präsident Joe Biden Anfang der Woche übermitteln.