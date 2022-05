Weltwirtschaftsforum in Davos Von der Leyen skizziert globale Krisenreaktion – Ärger kommt aus den eigenen Reihen

Die Chefin der EU-Kommission mahnte die Bündelung aller internationalen Kräfte an, um Russland in seine Schranken zu verweisen.

Davos, Berlin Ursula von der Leyen hat starke Worte gefunden. „Wir werden der Ukraine Hand in Hand helfen, sich aus der Asche zu erheben“, sagte die EU-Kommissionschefin am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Zur Unterstützung des vom Krieg erschütterten Landes kündigte sie zehn Milliarden Euro Finanzhilfen an. Das sei das größte Paket, das jemals einem Drittland angeboten worden sei.

Am Ende ihrer engagierten Rede vor der globalen Elite bekam die Deutsche neben viel Applaus auch einige Bravorufe. Von der Leyen wich den komplexen Problemen nicht aus, sondern versuchte, auf alle aktuellen Herausforderungen eine Antwort der EU zu geben.

„Dies ist nicht nur eine Frage des Überlebens der Ukraine”, machte die EU-Chefin gleich am Anfang klar. Es sei auch nicht nur eine Frage der europäischen Sicherheit. „Hier wird unsere gesamte internationale Ordnung infrage gestellt. Und deshalb ist die Bekämpfung der russischen Aggression eine Aufgabe für die gesamte Weltgemeinschaft.“

Die Allzweckwaffe, auf die von der Leyen setzt, ist also mehr internationale Zusammenarbeit, um die Probleme in den Griff zu bekommen. „Wir mobilisieren unsere gesamte wirtschaftliche Macht“, sagte sie.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Genau diese wirtschaftliche Macht droht jedoch zu bröckeln, so deuten es zumindest vermehrt Unternehmensvertreter. Die Gründe dafür sehen sie nicht nur im Ukrainekrieg, sondern auch in der Spaltung in Brüssel.

>> Lesen Sie dazu auch: EU will Ukraine kurzfristig mit Kredit in Höhe von neun Milliarden Euro helfen

Verabschiedeten die Mitgliedstaaten von Lissabon bis Helsinki die ersten Sanktionspakete gegen Russland im Rekordtempo und ließen den Eindruck aufkommen, es passe kein Blatt zwischen sie, zeigen sich mittlerweile zunehmend Risse im europäischen Gebilde, etwa beim Ölembargo. Daher ist es eine der wichtigsten Aufgaben für von der Leyen, Europa mit möglichst einheitlicher Stimme sprechen zu lassen.

Konzertierter Widerstand des deutschen Mittelstands

Und Probleme für die EU gibt es nicht nur in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die angespannte konjunkturelle Lage besorgt die Wirtschaft. Die ambitionierten Ideen für ein neues Selbstverständnis der Wirtschaft und ihre Pflichten gegenüber Staat und Gesellschaft kommen da mitunter ungelegen.

Der deutsche Mittelstand setzt nun zum konzertierten Widerstand gegen ungeliebte Vorgaben der Politik an. In einem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt, finden die Präsidenten der zehn größten Mittelstandsverbände deutliche Worte an die Kommissionspräsidentin. „Stoppen Sie Mehrbelastungen für den Mittelstand und seine Kreditinstitute und geben Sie Wachstum und Innovationswillen in Deutschland und in Europa Vorfahrt!“, heißt es darin.

Um trotz der neuen Herausforderungen an der Transformation zur Klimaneutralität festzuhalten, müsse die EU-Politik sich auf die wesentlichen Themen konzentrieren, raten die Verbandspräsidenten. „Daher appellieren wir an Sie, die politische Führung der Europäischen Union: Ermöglichen Sie den Betrieben und Unternehmen in Deutschland diese notwendigen Anpassungen durch ausreichend Zeit und durch geringere Bürokratie!“

Die Verbände haben ihrem Brief gleich eine Liste mit zwölf Vorhaben der EU beigelegt, die aus ihrer Sicht erst einmal auf Eis gelegt oder erleichtert umgesetzt werden sollten. Der Aufwand für das EU-Lieferkettengesetz erschwere die Pläne der Unternehmen, ihre Lieferanten zu diversifizieren. Die geplante Einführung eines CO2-Grenzausgleichsmechanismus bringe unnötig komplexe Berechnungen und Dokumentation für die Unternehmen mit sich. Und geplante zusätzliche Nachweispflichten, etwa für Chemieproduzenten, seien extrem eng gesteckt.

>> Lesen Sie dazu auch: „Mister Bürokratieabbau“ – Für eine neue Regelung müssen zwei alte gestrichen werden

Diese Kritik kommt nicht nur in Deutschland auf. Auch laut Luc Frieden, Präsident des Verbands der europäischen Industrie- und Handelskammern (Eurochambres), müsse sich von der Leyen „mit der Wirtschaft neu abstimmen“.

Die Rede der Kommissionspräsidentin in Davos erweckte jedoch nicht den Anschein, als hätten die Unternehmensvertreter die Chance, mit ihren Anliegen durchzudringen. Im Gegenteil, der Krieg in der Ukraine zwinge die EU dazu, die Transformation der europäischen Wirtschaft noch zu beschleunigen, erklärte von der Leyen.

Einigkeit in mehr internationalem Handel

Die Kommission hat dazu gerade ihr „REPowerEU“-Programm vorgestellt. Der 300-Milliarden-Euro-Plan soll den Ausstieg aus den russischen fossilen Brennstoffen und den Übergang zu grünen Energiequellen beschleunigen. Deren Anteil am Energieverbrauch soll von heute 25 auf 45 Prozent im Jahr 2030 steigen.

Wo durchaus Einigkeit zwischen von der Leyen und der Wirtschaft herrscht, ist bei dem Plan für eine Erweiterung der internationalen Handelsbeziehungen, um sich unabhängiger zu machen. Von der Leyen nannte etwa wichtige Rohstoffe wie Lithium: „Auch hier sind starke internationale Partnerschaften das Herzstück der Lösung.“

Und Russland? Weltwirtschaftsforum-Gründer Klaus Schwab wollte wissen, ob es für das Land noch ein Zurück in die europäische Familie gebe: „Wenn Russland zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückfindet, kann es zurückkommen“, sagte von der Leyen. Russland bleibe ein Nachbar der EU.

Mehr: Der Krieg brachte Europa zusammen – nun zeigen sich erste Risse