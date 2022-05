Weltwirtschaftsforum in Davos Von der Leyen skizziert Unterstützungsstrategie für die Ukraine

Die EU-Kommissionschefin plädiert für schnelle Finanzhilfen an die Ukraine. An Russland sendet Ursula von der Leyen eine überraschende Botschaft.

Die Chefin der EU-Kommission mahnte die Bündelung aller internationalen Kräfte an, um Russland in seine Schranken zu verweisen. (Foto: Bloomberg) Ursula von der Leyen in Davos

Davos Mit einem Einblick in das Krisenmanagement der EU hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen die düstere Stimmung unter der globalen Elite in Davos etwas aufgehellt. Am Ende ihrer Rede erhielt die Deutsche viel Applaus, sogar auch einige Bravorufe.

Von der Leyen versuchte, auf alle aktuellen Herausforderungen eine Antwort der EU zu geben. „Dies ist nicht nur eine Frage des Überlebens der Ukraine“, machte die EU-Chefin gleich am Anfang klar. Es sei auch nicht nur eine Frage der europäischen Sicherheit. „Hier wird unsere gesamte internationale Ordnung infrage gestellt. Und deshalb ist die Bekämpfung der russischen Aggression eine Aufgabe für die gesamte Weltgemeinschaft.“

Von der Leyen setzt also auf mehr internationale Zusammenarbeit. „Wir mobilisieren unsere gesamte wirtschaftliche Macht“, sagte sie und verwies auf die Wirtschaftssanktionen gegen Russland.