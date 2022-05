Weltwirtschaftsforum Scholz bekennt sich zum Freihandel: „Die Deglobalisierung ist ein Holzweg“

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ruft der Bundeskanzler zu internationaler Zusammenarbeit auf. Zudem verurteilt Scholz die Menschenrechtsverletzungen in China.

Die Welt sieht der Bundeskanzler nun vor einer neuen Phase der Globalisierung. (Foto: AP) Olaf Scholz

Davos In Davos hat Bundeskanzler Olaf Scholz ein klares Bekenntnis zu freiem Handel abgegeben: „Um es ganz klar zu sagen: Die Deglobalisierung ist ein Holzweg“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums.

Damit adressierte Scholz eine der wichtigsten Debatten des diesjährigen Treffens in Davos: Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China hatten Ökonomen, Investorinnen und CEOs in zahlreichen Veranstaltungen über die Zukunft der Weltwirtschaft und des freien Handels diskutiert.

Zugleich forderte Scholz, die „strategischen Abhängigkeiten zu reduzieren“, und meinte damit etwa die Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland. Eine Wirtschaft, die sich breiter aufstelle, sei in einer krisenanfälligen Welt widerstandsfähiger, sagte er. Ganz ähnlich hatte am Montag bereits Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Davos argumentiert.

>> Lesen Sie dazu: Offene Märkte mit neuen Regeln – Habecks Plan für die Wiederbelebung des Welthandels

