In Davos entsteht ein neues Dogma: Die Wirtschaft muss sich der Geopolitik unterordnen. Die Bundesregierung versucht nun zu retten, was vom Freihandel noch zu retten ist.

Die Welt als Nullsummenspiel. Containerhafen

Davos Den jüngsten EU-Gipfel hat Bundeskanzler Olaf Scholz in guter Erinnerung. Ratspräsident Charles Michel hatte die südostasiatischen Asean-Staaten eingeladen. Beim gemeinsamen Dinner bat er Scholz, sein erstes Jahr im Kreis der EU-Spitzen Revue passieren zu lassen. Der Kanzler, so berichten es Teilnehmer, nutzte die Gelegenheit, die Errungenschaften des Freihandels zu preisen.

Vorstellungen wie Friendshoring, also die Verlagerung von Fabriken in befreundete Staaten, und Decoupling, die politisch forcierte Abkopplung vom chinesischen Markt, seien ein Irrweg, mahnte Scholz. Das kam gut an bei den asiatischen Gästen. Wenig fürchten sie mehr als ein Ende der Globalisierung.

