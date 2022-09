Der Sicherheitsexperte warnt den Westen, auf ein schnelles Einlenken Putins zu spekulieren. Stattdessen solle Deutschland die Ukraine mehr unterstützen – auch mit schweren Waffen.

Die ukrainischen Truppen haben zuletzt große Geländegewinne erzielt. (Foto: AP) Ukrainische Soldaten in der Region Donezk

New York Der langjährige US-General Wesley Clark fordert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, härtere Forderungen an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu stellen und mehr Waffen in die Ukraine zu liefern.

Dass Scholz zu Verhandlungen mit Moskau aufrufe, sei in Ordnung, „solange wir nicht mit der Idee hineingehen, dass der einzige Zweck darin besteht, die Kämpfe zu stoppen“, sagte Clark dem Handelsblatt. „Das ist nicht die richtige Basis für den Beginn der Verhandlungen. Absolut nicht.“

Der Westen müsse Appelle an Putin, auch als Energielieferant zuverlässig zu sein, stoppen. Das sehe Putin nur „als Bestätigung seiner Macht“.

Clark, der 1999 die Nato-Streitkräfte im Kosovo befehligte, ist überzeugt, dass Russland keine Chance hat, den Krieg in der Ukraine zu gewinnen. „Russland verliert derzeit und wird weiter verlieren“, sagt er.

