Westafrika Bundeswehr fliegt rund 50 Personen aus dem Niger aus

Niamey/Washington Nach dem Militärputsch im Niger sieht Deutschland sich vorsorglich nach Alternativen für seinen Luftlandestützpunkt in der Hauptstadt Niamey um. Die Lage an dem im Zusammenhang mit dem Abzug der Bundeswehr aus dem Nachbarland Mali genutzten Stützpunkt sei zwar stabil, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Donnerstag in München. Doch „für den Fall der Fälle arbeiten wir weiter an Alternativen die Rückverlegung aus Mali. Wir hoffen aber, dass das nicht nötig sein wird.“ Aus dem Niger seien am Donnerstag weitere Zivilisten auf eigenen Wunsch ausgeflogen worden.

Die Bundeswehr hat seitdem rund 50 Personen aus dem westafrikanischen Land ausgeflogen. Ein Transportflugzeug vom Typ A400M habe am Donnerstag den Flughafen der Hauptstadt Niamey verlassen, schrieb die Bundeswehr auf Twitter. Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos bestätigte die Angaben.

Auch das US-Außenaußenministerium hat vorübergehend die Ausreise von amerikanischen Regierungsmitarbeitern aus dem Land angeordnet. Das teilte das Ministerium am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington mit.

Mittlerweile wurden Hunderte ausländischer Staatsbürger aus dem Land evakuiert. Der Anführer der Putschisten, General Abdourahamane Tiani, warnte vor „jeglicher Einmischung in die internen Angelegenheiten“ des Landes. Die Militärchefs westafrikanischer Staaten beraten, ob sie eingreifen sollten.

Im Niger hatten Offiziere der Präsidialgarde in der vergangenen Woche den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Der Kommandeur der Eliteeinheit, General Abdourahamane Tiani, ernannte sich im Anschluss selbst zum neuen Machthaber.

Kurz nach Tianis Machtübernahme setzten die Putschisten die Verfassung außer Kraft und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf. Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso seit 2020 war der Niger das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde.

Das US-Außenministerium teilte weiter mit, eine Notfallbesetzung bleibe vor Ort. Auch Familienmitglieder von Mitarbeitern sollten vorerst das Land verlassen. Die Botschaft in der Hauptstadt Niamey bleibe für begrenzte Notfalldienste für US-Bürger geöffnet. Andere routinemäßige konsularische Dienste würden ausgesetzt.

Pro-Putsch-Demonstrationen im Niger an Unabhängigkeitstag

Gut eine Woche nach dem Staatsstreich im Niger haben Bürger am Unabhängigkeitstag des Landes die neuen Militärmachthaber gefeiert. Tausende Nigrer versammelten sich am Donnerstag nach lokalen Medienberichten in den Straßen der Hauptstadt Niamey. Den Organisatoren der Demonstrationen zufolge sollen rund 20.000 Nigrer teilgenommen haben. Die Demonstranten signalisierten dabei ihre Unterstützung für De-Facto-Präsident Abdourahamane Tiani und seine Junta.

Auch in der nördlichen Stadt Agadez, von der aus Migranten durch die Sahara nach Libyen und Richtung Mittelmeer fliehen, demonstrierten Menschen lokalen Medien zufolge mit Slogans und Plakaten, die Unterstützung für die Putschisten ausdrückten. Dabei sollen auch russische Fahnen geschwenkt worden sein.

Überraschend seien die Demonstrationen nicht, sagte Olaf Bernau vom Migrations-Netzwerk Afrique-Europe-Interact: Die Putschisten hätten es binnen einer Woche geschafft, ein „nationalistisches Feuer“ in der Bevölkerung zu entfachen. Grund dafür sei zu einem Teil auch die Migrationsstrategie der EU im Niger.

Konflikt könnte weiter eskalieren

Am Mittwoch hatten mehrere europäische Länder mit der Evakuierung ihrer Staatsbürger begonnen. Auch die ersten Deutschen konnten an Bord französischer Maschinen das westafrikanische Land verlassen.

Machthaber warnt vor Militärintervention im Niger

Frankreich brachte mit vier Evakuierungsflügen bereits 992 Personen in Sicherheit, wie Außenministerin Catherine Colonna am späten Mittwochabend auf Twitter schrieb. Geplant sei noch ein fünfter und letzter Flug am Donnerstag. Mit den Evakuierungsflügen Frankreichs sind bislang mehr als 40 Deutsche aus dem Land ausgereist. Im Niger halten sich knapp 100 deutsche Zivilisten auf.

Der Konflikt im Niger könnte weiter eskalieren. Die westafrikanische Staatengemeinschaft hatte den Putschisten am Sonntag ein Ultimatum gestellt. Sollte der festgesetzte Präsident Bazoum nicht binnen einer Woche wieder eingesetzt werden, werde Ecowas Maßnahmen ergreifen, die Sanktionen und auch Gewalt umfassen könnten, hieß es.

Tiani sagte in einer Fernsehansprache am Mittwoch Medienberichten zufolge, man lehne diese Sanktionen in ihrer Gesamtheit ab und weigere sich, irgendeiner Bedrohung nachzugeben, egal woher sie komme. Er bezeichnete die Sanktionen als zynisch und ungerecht und sagte, sie zielten darauf ab, Nigers Sicherheitskräfte zu demütigen und das Land unregierbar zu machen.

Am Mittwoch hatten sich die Militärchefs der Ecowas-Mitgliedsländer in Nigerias Hauptstadt Abuja getroffen. Drei Tage lang wollen sie über das weitere Vorgehen beraten. Die nach früheren Militärputschen bereits suspendierten Ecowas-Mitglieder Burkina Faso und Mali haben sich an die Seite der Putschisten im Niger gestellt.

Sie warnten Ecowas vor einem Eingreifen: Jede militärische Intervention gegen den Niger komme einer Kriegserklärung auch gegen ihre Länder gleich. Tiani entsandte am Mittwoch eine Delegation nach Mali und Burkina Faso, wie ein Sprecher des neuen Militärführers ohne Nennung weiterer Einzelheiten sagte.

Nigers Machthaber suchen Verbündete – Zusammenarbeit mit Mali geplant

Der stellvertretende Chef der neuen Militärjunta im westafrikanischen Niger, General Salifou Modi, hat dem Nachbarland Mali eine gute Zusammenarbeit in Aussicht gestellt. „Wir freuen uns über die Nähe, die wir zu unseren Brüdern in Mali haben“, sagte Modi nach einem Treffen mit der Regierung in der malischen Hauptstadt Bamako am Mittwoch. Insbesondere im Bereich Sicherheit gebe es bereits eine gute Zusammenarbeit.

Burkina Fasos Militärmachthaber Ibrahima Traoré habe ihm bei einem weiteren Treffen am Mittwoch in der Hauptstadt Ouagadougou ebenfalls seine Unterstützung zugesichert, so Modi. „In Abstimmung mit unseren Brüdern in Burkina Faso haben wir beschlossen, eine Reihe von Maßnahmen zu treffen, um unsere Bevölkerung und unsere beiden Länder zu sichern“, sagte Modi. Welche konkreten Maßnahmen dies sind, teilte Modi nicht mit.

Die Lage für die deutschen Soldaten auf dem Lufttransportstützpunkt Niamey im Westen des Landes sei laut Verteidigungsminister Boris Pistorius nicht kritisch. „Die Entwicklung ist immer noch ein klein wenig unklar“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei seinem Besuch bei der Gebirgsjägerbrigade 23 im bayerischen Bad Reichenhall. Er habe mit dem Kommandierenden in Niamey telefoniert, „er hat mir versichert, dass er sich keine Sorgen macht, dass die Lage ruhig ist“.

Pistorius betonte, sein Ministerium habe in enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt die Situation im Blick: „Die Priorität Nummer eins ist die der Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten, sowohl in Niamey als auch in Mali.“ Dazu gehöre auch die Prüfung, auf welchen Wegen die demnächst anstehende Rückverlegung der deutschen Soldaten aus dem benachbarten Mali möglich wäre. „Im Augenblick sieht es wieder so aus, als ob wir auch über Niamey weiter rückverlegen können.“ Für den Fall, dass dies nicht möglich sei, würden andere Routen geprüft.

Angesichts des Putsches setzte die Weltbank am Mittwoch Zahlungen an den Niger, der zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, vorerst aus. Ausnahme seien Partnerschaften mit dem Privatsektor, die „mit Vorsicht“ fortgesetzt würden. „Wir sind alarmiert über die Versuche, die demokratisch gewählte Regierung im Niger zu stürzen“, hieß es in einer Stellungnahme. Man werde die Lage weiter genau beobachten.

