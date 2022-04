Westbalkan Ist Bosnien und Herzegowina Putins das nächste Einfallstor?

30 Jahre nach Ausbruch des Bosnienkriegs droht dem Land wieder eine Spaltung – angetrieben von Serbien und Russland. Die EU hält sich mit Sanktionen bislang zurück.

Der Chef der bosnischen Serben zielt darauf ab, die Armee von Bosnien-Herzegowina zu spalten. (Foto: Reuters) Milorad Dodik

Brüssel Der Teufel kommt immer wieder in einer anderen Gestalt daher: Etwas, womit Literatur und Kunst spielen, lässt sich auch in der internationalen Politik beobachten. In Bosnien und Herzegowina ist der Teufel derzeit groß und massig und hat dunkles Haar. Sein Name: Milorad Dodik.

Dodik ist der Chef der größten bosnisch-serbischen Partei SNSD und Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums, das von einem bosniakischen, einem kroatischen und einem serbischen Bosnier gebildet wird. Und er ist ein Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der ihn dabei unterstützt, Bosnien und Herzegowina in seiner jetzigen Form Geschichte werden zu lassen.