Westbalkan Lage im Kosovo spitzt sich zu – Moskau bietet Serbien Hilfe an

Nach der Festnahme eines serbischen Ex-Polizisten will Serbiens Präsident Vucic Truppen in das Kosovo entsenden. Nun mischt sich auch Russland ein.

Die Stadt ist geteilt in einen vorwiegend von Albanern und einen von Serben bewohnten Teil. (Foto: Reuters) Polizisten sichern eine Gegend im Norden der Stadt Mitrovica

Riga Die angespannte Lage im Kosovo spitzt sich weiter zu. Am Donnerstag will Serbiens Präsident Aleksandar Vucic einen Antrag bei der Nato-Truppe KFOR stellen, um serbische Soldaten in das Kosovo zu entsenden. Vucic sagte allerdings, er glaube nicht, dass der Antrag genehmigt werde. Dennoch stellt sein Vorgehen aus Sicht westlicher Politiker eine Provokation dar.

Dazu kommt Unbehagen bezüglich Russlands Rolle in der Region. Vucic und der Kremlchef Wladimir Putin gelten als enge Verbündete. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums sagte mit Blick auf den Konflikt mit dem Kosovo, Moskau wolle Belgrad helfen, seine nationalen Interessen durchzusetzen.

Der serbische Präsident bezieht sich mit seinem Vorschlag auf die UN-Resolution 1244 aus dem Jahr 1999. Diese sieht vor, dass „eine kleine vereinbarte Anzahl“ serbischer Militär- und Polizeikräfte in das Kosovo zurückkehren darf, um etwa an serbischen kulturellen Stätten oder wichtigen Grenzübergängen eine Präsenz zu unterhalten.