Westbalkan Zusammenstöße zwischen ethnischen Serben und Polizei im Kosovo

Polizist neben einem brennenden Auto in Zvecan

Ethnische Serben in Gemeinden im Norden Kosovos fordern Autonomie.

Pristina Ethnische Serben im Norden des Kosovos haben Medienberichten zufolge versucht, neugewählten Vertretern von Stadtverwaltungen den Zugang zu Gebäuden zu blockieren. Dabei habe es am Freitag Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Die Polizei soll Tränengas abgefeuert haben, mehrere Autos sollen angezündet worden sein.

Die Blockade hängt mit den Wahlen vom 23. April zusammen, die von ethnischen Serben boykottiert wurden. Sie fanden in Gemeinden im Norden des Kosovos statt, in denen größtenteils ethnische Serben leben. Diese fordern Autonomie.

Die kosovarische Polizei teilte mit, sie habe ihre Präsenz im Norden ausgeweitet, um Bürgermeistern der Gemeinden Zvecan, Leposavic und Zubin Potok zu ermöglichen, ihre Ämter auszuüben.

Die albanische Webseite indexonline.net berichtete, kleine Gruppen ethnischer Serben hätten Bürgermeister daran gehindert, in Gebäude zu gelangen. Dabei hätten die ethnischen Serben ihre Hände hochgehalten, offenbar um zu signalisieren, dass es ihnen nicht um Gewalt gehe. Die Webseite Kosovo-online.com zeigte Aufnahmen von Zusammenstößen mit der Polizei in Zvecan.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic teilte dem staatlichen Sender RTS zufolge mit, er habe wegen der Zusammenstöße das serbische Militär in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Zudem lasse er Soldaten an die Grenze zum Kosovo verlegen. Serbien erkennt die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz Kosovo nicht an.

