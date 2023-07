Westjordanland Militäreinsatz Israels in Dschenin dauert an – Zahl der Toten steigt

Der israelische Angriff auf die Stadt im Westjordanland dauert an. Nach Luftangriffen lieferten sich Soldaten und Bewohner stundenlang Gefechte.

Die israelische Armee hat die Stadt im Westjordanland am Montag erstmals angegriffen. (Foto: AP) Rauchschwaden über Dschenin

Ramallah, Tel Aviv Nach Beginn eines großangelegten Militäreinsatzes Israels im Westjordanland ist die Zahl der Toten auf zehn gestiegen. Die Leiche eines Palästinensers mit Schusswunden sei in der Nacht zum Dienstag gefunden worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Zudem seien unter den 100 Verletzten weiter 20 in kritischem Zustand.

Israel hatte am Montag eine der größten Militäroperationen im Westjordanland seit Jahrzehnten begonnen. In der Nacht zum Montag war die Armee nach mehreren Luftschlägen mit mehr als tausend Soldatinnen und Soldaten in die palästinensische Stadt Dschenin eingerückt. Dort lieferten sich das Militär mit bewaffneten Anwohnern stundenlange Feuergefechte.

Nach Angaben der Armee richtet sich der Einsatz gegen terroristische Infrastruktur. Dschenin und das dortige Flüchtlingslager gelten als Hochburg militanter Palästinenser. In den vergangenen Jahren hatten Bewohner der Stadt mehrere Anschläge auf Israelis verübt.

Palästinensischen Berichten zufolge wurden Tausende Menschen in der Nacht aus dem Flüchtlingslager mit rund 17 000 Einwohnern evakuiert und in nahe gelegene Notunterkünfte gebracht. Unklar war, wie lange der israelische Militäreinsatz andauern wird.