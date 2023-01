Wettbewerb um grüne Investitionen EU schlägt Steuerrabatte nach US-Vorbild vor

Die EU-Kommission will die Beihilferegeln lockern, damit Europas Regierungen grüne Schlüsselindustrien stärker unterstützen können. Das kommt allerdings nicht überall gut an.

Künftig sollen auch ausgereifte grüne Technologien gefördert werden können. (Foto: dpa) Windparks

Brüssel Die EU-Kommission will den amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) mit Steuerrabatten kontern. Die EU-Beihilferegeln sollen so gelockert werden, dass Europas Regierungen Steuererleichterungen für bestimmte grüne Investitionen gewähren dürfen. Das geht aus einem Entwurf hervor, den die Kommission am Mittwoch vorstellen will und der dem Handelsblatt vorliegt.

Das US-Gesetz IRA, das seit Januar in Kraft ist, sieht Steuerrabatte und Subventionen für bestimmte Branchen in Höhe von 369 Milliarden Euro über zehn Jahre vor. Europas Politiker fürchten nun, dass europäische Unternehmen angesichts der großzügigen Zuschüsse in die USA abwandern könnten.

Die 27 EU-Regierungschefs wollen am 9. Februar auf einem Sondergipfel über eine europäische Antwort auf den IRA beraten. Der Kommissionsentwurf soll dafür die Grundlage bilden.

Brüssel vollzieht eine Kursänderung